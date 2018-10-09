#можутьвсе — внеэфирная кампания СТБ о творческих командах телеканала. Сегодня мы продолжим рассказывать о социальном проекте «Один за всіх». Команда проекта — настоящие профессионалы своего дела, которые помогают людям решить самые сложные жизненные ситуации. Журналистка «Один за всіх» Кристина Цветухина рассказала о трудностях работы в социальном проекте и о настоящей любви к своему делу.

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Какие шокирующие случаи происходили во время съемок проекта «Один за всіх»?

Как-то написала женщина, которая занимается странным делом — помогает матерям продавать своих детей бесплодным девушкам. Она обратилась к нам с просьбой узаконить ее деятельность. Эта история показалась нам интересной, и я начала следить за ней и ждать около восьми часов возле подъезда. Во время слежки ко мне подошли двое мужчин, которые тоже искали эту женщину. Они представились курьерами и начали расспрашивать меня о профессии и деятельности. После встречи с этой женщиной я вышла из подъезда и увидела машину, в которой сидели те же курьеры. Мужчины оказались работниками государственной службы. Они начали мне угрожать, посадили в машину и сказали: «Или ты сейчас расскажешь все, или будем общаться по-другому!».

Часто ли вам угрожали герои проекта «Один за всіх»?

Моя вторая командировка запомнилась на всю жизнь. Мы с командой приехали домой к участнице «Один за всіх», муж которой был алкоголиком и постоянно издевался над ней. Женщина сказала нам спрятаться в погребе, чтобы ее муж не увидел нас и не убил. Я пережила очень большой стресс. После этого сказала, что ухожу с проекта, но осталась.

Был еще случай, когда отчим насиловал своих падчериц. Этому мужчине мы сказали, что приехали с целью финансово помочь, узнать больше о семье и снять на камеры их жизнь. Нас пригласили попить чай, культурно говорили с командой «Один за всіх». Но в один момент мужчина изменился, понял, что мы журналисты, и начал очень жестоко бить свою жену. После — взял топор и кричал, что убьет всех. Мне страшно представить, что было бы, если бы соседи не пришли на помощь и не остановили насильника.

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А бывали ли смешные ситуации?

Конечно! Однажды позвонила 80-летняя бабушка и попросила помощи. У старушки украли курицу. Она хотела, чтобы мы расследовали кражу и нашли виновных. Также звонила адекватная женщина, рассказала, какой у нее плохой сын, потому что не хочет жениться на знакомой девушке. Она попросила прислать психолога Дмитрия Карпачева, чтобы он переубедил сына.

Какое значение имеет для вас проект «Один за всіх»?

Многие люди боятся, презирают и ненавидят нас. Мы просим государственные службы помочь, но они не отвечают. Думают, что мы только сделаем хуже. Но наша главная задача — спасти семьи. Проект — это моя жизнь. Я пожертвовала личной жизнью ради «Один за всіх». Но я очень люблю свою работу, несмотря на все трудности. «Один за всіх» — это любимый человек, в которого ты безумно влюблена, но не всегда можешь выдержать его характер.

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Какая главная цель «Один за всіх»?

Наша команда всегда дает людям второй шанс. Мы говорим об ошибках, но предлагаем измениться. Здесь я могу спасти жизнь человека, научить его любить и анализировать свои поступки. Мы помогаем стать счастливее и мудрее. Главная цель — протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.

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