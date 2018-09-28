Директор творческого объединения Наталия Франчук уже много лет вносит невероятный вклад в развитие проекта «Один за всіх». Сколько проделано работы с самой сильной командой, Наталия рассказала для кампании СТБ #можутьвсе. Как важно находить подход к любому человеку и не оставаться равнодушным? В чем сила телевидения и как ее применять — читайте в интервью с Наталией Франчук.

Наталия, расскажите, как начинался проект? Страшно ли было его создавать и какие ощущения вы испытывали?

Команда была собрана давно. Были приглашены лучшие специалисты из других стран для того, чтобы рассказать, как сложно делать ток-шоу. Все у ребят получалось: они привозили невероятных новых героев и интересные истории. Но это было классическое ток-шоу «слово против слова». В этот момент стало понятно, что нам не нужно классическое ток-шоу, а нужно что-то большее. Мы нуждаемся в мотивах поступков. Нас должно интересовать не что произошло, а почему так произошло. В этот момент пригласили меня. На то время у меня уже был опыт в расследовательской журналистике. Тогда выяснилось, что именно психология – залог нашего успеха. Сейчас невероятно приятно слышать, что «Один за всіх» не классическое ток-шоу, ведь мы докапываемся до истины. Бывали случаи, что мы замечали те вещи, которые не замечал никто. Когда мы решили менять формат, в кресле экспертов сидел психолог Дмитрий Карпачев. И тогда мы попробовали его в роли нового ведущего. Оказалось, что он добавил новому проекту невероятной глубины.

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Поделитесь своими впечатлениями от работы над «Один за всіх»?

Мне кажется, что самое ужасное — это работать на телевидении, иметь в руках огромную силу и ею не пользоваться. Не пользоваться в контексте помощи людям. Не пользоваться в том плане, что один телефонный звонок с телевидения может решить больше, чем вся местная власть в конкретной истории. Мы меняем этот мир!

Когда мне предложили проект «Один за всіх», я почувствовала, что могу делать что-то полезное для людей. Нам приходят тысячи писем, и, конечно, мы не можем отреагировать на все. Но всегда находится та история, которая цепляет. И всегда есть маленький человек в этом мире, который не может добиться справедливости.

В таких ситуациях я говорю: ребята, позвоните им и скажите, что «Один за всіх» завтра приедет. И порой уже этого достаточно, чтобы зашевелились местные власти. В тот момент, когда мы нашли соединение психологии с расследованием, я поняла, что это мое. В конце каждой программы мы имеем четкое представление – виноват человек или нет. Мы должны точно докопаться до истины. Вот почему программы на других телеканалах выходят четыре раза в неделю, а мы – один.

Вам наверняка приходят письма со странными просьбами. Как вы на них реагируете?

Это невероятно ценно, когда ведущий в роли супермена всей страны. Когда именем Дмитрия Карпачева или Михаила Присяжнюка можно решать проблемы. И сейчас новый ведущий тоже очень вовлечен в каждую историю. Его статус народного адвоката придуман не им, а зрителями. И поэтому, если какой-то бабушке важно, чтобы именно Дима Карпачев или Михаил Присяжнюк сняли кота, значит, коту действительно нужна психологическая помощь.

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Михаил Присяжнюк рассказал нам, что очень сильно ждал вашего решения по утверждению его на роль ведущего «Один за всіх»-12.

Когда мы думали про нового ведущего, то очень хотели, чтобы не было сравнений. Чтобы осталась сила и суть программы, а главный герой точно так же был любим зрителем. И рассматривали новую ведущую женщину. Мы хотели добавить глубины и женского взгляда. Но когда мы начали пробовать, то поняли, что Михаил — единственный человек, которому не все равно. И за все годы работы я поняла, что побеждает не всегда тот, кто самый талантливый, а тот, кому больше всего это нужно.

Так вот, Михаилу это было нужно больше всего. Все предыдущие сезоны, когда Дмитрий Карпачев решал проблемы в студии, то вне студии все юридические вопросы решал именно Михаил Присяжнюк. Поэтому мы подумали, почему бы нам немножко не переформатировать и не взять ведущего юриста. Сейчас он проводит практически допросы в студии. Психология также осталась на проекте. Ведь за шесть лет мы стали далеко не дилетантами в этом вопросе. В этом мы помогаем Михаилу, а он, в свою очередь, учит нас смотреть на героя со стороны юриста.

Когда мы только начинали, почему-то была концепция, что ведущий над процессом. То есть он не занимает позицию ни одной стороны. Но дальше эта концепция перестала работать. Ведь когда ведущий слышит эти душераздирающие истории, он не может оставаться равнодушным. Сейчас ведущий, если чувствует, что герой поступил неправильно, может высказать свое личное мнение.

Расскажите о своей команде. Какой опасности они себя подвергают в каждой командировке?

Как ребята общаются с героями и как находят слова, чтобы человек приехал к нам в студию, – я себе представить не могу. Команда действительно очень гениальная. Они тонкие психологи, они понимают, как повлиять на человека, чтобы он согласился пойти на контакт.

Представьте, случилась невероятная ситуация, которая облетела все телеканалы. На следующий день к семье приезжает миллион прессы, журналистов и камер. Туда же приезжает команда «Один за всіх». Изначально мы для них такие же, как и все. Но в результате моя команда всегда найдет с ними общий язык, попадет к ним в дом, проговорит всю ночь и привезет в студию. Но не силой. Герой сам захочет высказаться в студии «Один за всіх». Но самая важная ценность – это разбираться с конкурентами. Вокруг любой нашумевшей истории сразу собираются все программы. Но вывозим мы. И это потому, что команда умеет общаться. Мы не покупаем героев и не платим им деньги. Украинцы – это не та нация, которая продает свои секреты.

Чего достиг «Один за всіх» за шесть лет?

После каждого сезона мы садимся и все истории разбираем. Как они закончились после нас. Динамика максимально позитивная. Мы вылечили людей, наказали виновных. Это много, но недостаточно. Увы, в нашей стране очень сложно маленькому человеку добиться справедливости. Есть истории, которые тянутся годами. Бывают случаи, когда семья с детьми не имеет возможности сходить даже в зоопарк. И тогда мы сбрасываемся всей командой и сами ведем туда детей.

Вы стоите у руля этого проекта. Что лично вы можете внести в него?

Я не безразлична к каждой истории и к самому проекту в целом. Иногда моей злости не хватает, когда несправедливость касается детей, а родители их не защищают. В такие моменты хочется поставить виселицу в самой студии. И начать не только раздавать приговоры, а и исполнять их. «Один за всіх» может многое, больше, чем любой другой проект.

Video: #можутьвсе: Наталия Франчук о силе проекта «Один за всіх» Директор творческого объединения Наталия Франчук рассказала в чем сила проекта Один за всіх. Наталия Франчук дала интервью для кампании #можутьвсе

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