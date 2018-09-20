В продолжение внеэфирной кампании #можутьвсе от телеканала СТБ — мы расскажем о команде социального проекта «Один за всіх». В поисках правды «Один за всіх» едет туда, где бездействуют полиция и социальные службы. Команда проекта за шесть лет получила более 100 000 обращений, проехала порядка 600 000 км дорог и, рискуя жизнью, продолжает и дальше помогать людям.

Шесть лет назад «Один за всіх» стало первым ток-шоу на СТБ. Удивительно, но тогда ведущим проекта должен был стать не кто иной, как Игорь Кондратюк! На тот момент команда даже сняла порядка 20 историй, о которых Украина, к сожалению, так и не узнала… Но 4 декабря 2012 года программа «Один за всіх» впервые вышла в эфир уже с Дмитрием Карпачевым. А сейчас ведущим нового 12 сезона стал народный адвокат Михаил Присяжнюк, который хочет «расправы над несправедливостью» и держит на личном контроле каждую историю.

За время существования проекта команда «Один за всіх» слышала немало критики от скептиков, утверждающих, что все происходящее — это постановка, а все герои проплаченные. Но руководитель проекта Роман Панасенко с уверенностью заявляет, что за все шесть лет в студии «Один за всіх» не было ни одного проплаченного актера! И все истории — из реальной жизни!

Наталья Франчук, директор творческого объединения, которое создает «Один за всіх»: «Сложно добиваться справедливости маленькому человеку. И нельзя иметь в своих руках такую огромную силу, как телевидение, и не помогать людям».

Video: #можутьвсе: команда «Один за всіх» — последняя надежда быть услышанным Кто снимает проекты телеканала СТБ? Вам интересно знать? Смотрите кампанию #можутьвсе и вы узнаете все о творческих командах СТБ. Сегодня - про Один за всіх

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Другие видеоролики кампании #можутьвсе будут выходить в официальных страницах СТБ в течение нескольких недель с периодичностью раз в неделю.

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