На продовження позаефірної кампанії #можутьвсе від телеканалу СТБ — ми розповімо про команду соціального проекту «Один за всіх». У пошуках правди «Один за всіх» їде туди, де не діють поліція і соціальні служби. Команда проекту за шість років отримала понад 100 000 звернень, проїхала близько 600 000 км доріг і, ризикуючи життям, продовжує і надалі допомагати людям.

Шість років тому «Один за всіх» стало першим ток-шоу на СТБ. Неймовірно, але тоді ведучим проекту мав стати не хто інший, як Ігор Кондратюк! На той момент команда навіть зняла близько 20 історій, про які Україна, на жаль, так і не дізналася… Але 4 грудня 2012 року програма «Один за всіх» вперше вийшла в ефір уже з Дмитром Карпачовим. А зараз ведучим нового 12 сезону став народний адвокат Михайло Присяжнюк, який хоче «розправи над несправедливістю» і тримає на особистому контролі кожну історію.

За час існування проекту команда «Один за всіх» чула чимало критики від скептиків, які стверджують: все, що відбувається — це постановка, а всі герої проплачені. Але керівник проекту Роман Панасенко з упевненістю заявляє, що за всі шість років у студії «Один за всіх» не було жодного проплаченого актора! І всі історії — з реального життя!

Наталя Франчук, директор творчого об’єднання, яке створює «Один за всіх»: «Складно домагатися справедливості маленькій людині. І не можна мати у своїх руках таку величезну силу, як телебачення, і не допомагати людям».

Video: #можутьвсе: команда «Один за всіх» — остання надія бути почутим Хто знімає проекти телеканалу СТБ? Вам цікаво знати? Дивіться кампанію #можутьвсе і ви дізнаєтеся все про творчі команди СТБ. Сьогодні - про Один за всіх

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Інші відеоролики кампанії #можутьвсе виходитимуть в офіційних сторінках СТБ протягом декількох тижнів з періодичністю один раз на тиждень.

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