Телеканал СТБ запустив позаефірну кампанію #можутьвсе, присвячену своїм творчім командам. Це буде серія коротких відеороликів, в яких головними героями виступили ті, хто зазвичай знаходяться за кадром улюблених глядачами проектів СТБ. Побачити відео можна я на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах під хештегом #можутьвсе.

–#можутьвсе – це кампанія про наші неймовірні творчі команди – найголовнішу цінність і силу СТБ. Кожен співробітник каналу унікальний і талановитий, але саме в команді ми досягаємо вершин, які неможливо підкорити, якщо йти до них поодинці. Це кампанія про синергію, помножену на величезний талант, харизму і безстрашність. Про безмежну любов до проекту і професії, героїв і глядачів. #можутьвсе – це вдячність командам наших проектів, які щодня змінюють ставлення до себе, оточуючих і важливих для суспільства речей, і в черговий раз доводять, що по обидва боки екрану немає нічого неможливого. Це наша гордість за команди, які #можутьвсе, – розповідає про кампанію HR-директор СТБ Людмила Довгоброд.

Над створенням відео #можутьвсе працювала команда ефірного промо СТБ:

Лідія Паньків, керівник відділу ефірного промо – ідея і сценарій;

журналісти Марія Штельмах і Руслана Кучинська – інтерв’ю;

режисери Юлія Галайчук та Андрій Мілютін;

арт-директор Олексій Золотухін – графічне оформлення.

– СТБ щодня вселяє в людей віру, що можливо все; і команди, які тут працюють, також #можутьвсе. Нам не все одно, яким буде результат. Наша хата точно не з краю, вона в центрі, і нам дуже добре видно і чутно, що відбувається за сусіднім парканом. І якщо за ним біда або комусь потрібні слова підтримки, СТБ збирає команду і мчить на допомогу. Аби змінювати життя людей, ти маєш бути готовим змінити власне. Аби довести людям, що можливо все, ти маєш бути тим, хто може все! Поки глядач бачить результати нашої роботи в ефірі, я бачу за кадром колосальні зусилля команд, які гідні того, аби про них знімали фільми, – розповідає Лідія Паньків.

Героями кампанії #можутьвсе стали ті, хто щодня допомагають людям худнути, співати, одужувати, знайти любов, зберегти сім’ю, досягати цілей, домагатися справедливості, дізнаватися першими новини з передової і вчитися чомусь новому – творчі команди проектів СТБ. А почалося все з невеликоюї ідеї ще навесні цього року.

– Коли ми допомагали колегам з підготовкою фотовиставки проекту «Я соромлюсь свого тіла», у нас виникла ідея зняти на честь відкриття невеликий ролик про команду. Дуже хотілося розповісти глядачам, колегам, учасникам і журналістам про те, що в кожну хвилину програми команда проекту вкладає частину себе! І робить це просто тому, що їм не все одно. Ми одразу відзначили, що така риса як надможливості властива всім, хто працює на СТБ, тому ідея швидко трансформувалася в окремий проект #можутьвсе, який ми допрацьовували протягом літа, – додала Лідія Паньків.

Відеоролики кампанії #можутьвсе виходитимуть в офіційних пабліках СТБ протягом декількох тижнів з періодичністю один раз на тиждень.

Video: #можутьвсе: СТБ запустив кампанію про команди своїх проектів Кто снимает проекты телеканала СТБ? Вам интересно знать? Смотрите кампанию #можутьвсе и вы узнаете все о творческих командах СТБ