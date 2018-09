Директор творчого об’єднання Наталія Франчук вже багато років вносить неймовірний вклад у розвиток проекту «Один за всіх». Скільки зроблено роботи з найсильнішою командою, Наталія розповіла для кампанії СТБ #можутьвсе. Як важливо знаходити підхід до будь-якої людини і не залишатися байдужим? У чому сила телебачення і як її застосовувати — читайте в інтерв’ю з Наталією Франчук.

Наталіє, розкажіть, як починався проект? Чи страшно було його створювати і які відчуття ви переживали?

Команда була зібрана давно. Були запрошені найкращі фахівці з інших країн для того, щоб розповісти, як складно робити ток-шоу. Все у хлопців виходило: вони привозили неймовірних нових героїв і цікаві історії. Але це було класичне ток-шоу «слово проти слова». У цей момент стало зрозуміло, що нам не потрібно класичне ток-шоу, а потрібно щось більше. Ми потребуємо мотивів учинків. Нас має цікавити не що відбулося, а чому так сталося. У цей момент запросили мене. На той час у мене вже був досвід у розслідувальній журналістиці. Тоді з’ясувалося, що саме психологія — запорука нашого успіху. Зараз неймовірно приємно чути, що «Один за всіх» не класичне ток-шоу, адже ми докопуємося до істини. Бували випадки, що ми помічали ті речі, які не помічав ніхто. Коли ми вирішили змінити формат, в кріслі експертів сидів психолог Дмитро Карпачов. І тоді ми спробували його в ролі нового ведучого. Виявилося, що він додав новому проекту неймовірної глибини.

Поділіться своїми враженнями від роботи над «Один за всіх»?

Мені здається, що найжахливіше — це працювати на телебаченні, мати в руках величезну силу і нею не користуватися. Не користуватися в контексті допомоги людям. Не користуватися в тому плані, що один телефонний дзвінок з телебачення може вирішити більше, ніж вся місцева влада в конкретній історії. Ми міняємо цей світ! Коли мені запропонували проект «Один за всіх», я відчула, що можу зробити щось корисне для людей. Нам приходять тисячі листів, і, звичайно, ми не можемо відреагувати на все. Але завжди знаходиться та історія, яка чіпляє. І завжди є маленька людина в цьому світі, яка не може добитися справедливості. В таких ситуаціях я кажу: хлопці, зателефонуйте їм і скажіть, що «Один за всіх» завтра приїде. І часом вже цього досить, щоб заворушилася місцева влада. У той момент, коли ми знайшли поєднання психології з розслідуванням, я зрозуміла, що це моє. В кінці кожної програми ми маємо чітке уявлення — винна людина чи ні. Ми повинні точно докопатися до істини. Ось чому інші програми на інших телеканалах виходять чотири рази на тиждень, а ми — один.

Вам напевно приходять листи з дивними проханнями. Як ви на них реагуєте?

Це неймовірно цінно, коли ведучий в ролі супермена всієї країни. Коли ім’ям Дмитра Карпачова або Михайла Присяжнюка можна вирішувати проблеми. І зараз новий ведучий теж дуже переймається кожною історією. Його статус народного адвоката придуманий не ним, а глядачами. І тому, якщо якійсь бабусі важливо, щоб саме Діма Карпачов або Михайло Присяжнюк зняли кота, значить, коту дійсно потрібна психологічна допомога.

Михайло Присяжнюк розповів нам, що дуже сильно чекав вашого рішення щодо затвердження його на роль ведучого «Один за всіх»-12.

Коли ми думали про нового ведучого, то дуже хотіли, щоб не було порівнянь. Щоб залишилася сила і суть програми, а головний герой так само був сприйнятим глядачем. І розглядали нову ведучу жінку. Ми хотіли додати глибини і жіночої точки зору. Але коли ми почали пробувати, то зрозуміли, що Михайло — єдина людина, якій не все одно. І за всі роки роботи я зрозуміла, що перемагає не завжди той, хто найталановитіший, а той, кому найбільше це потрібно.

Так ось, Михайлу це було потрібно найбільше. Всі попередні сезони, коли Дмитро Карпачов вирішував проблеми в студії, то поза студією всі юридичні питання вирішував саме Михайло Присяжнюк. Тому ми подумали, чому б нам трішки не переформатувати і не взяти ведучим юриста. Зараз він проводить практично допити в студії. Психологія також залишилася на проекті. Адже за шість років ми стали далеко не дилетантами в цьому питанні. В цьому ми допомагаємо Михайлові, а він, у свою чергу, вчить нас дивитися на героя з боку юриста.

Коли ми тільки починали, чомусь була концепція, що ведучий над процесом. Тобто він не займає позицію жодної сторони. Але далі ця концепція перестала працювати. Адже коли ведучий чує ці божевільні історії, він не може залишатися байдужим. Зараз ведучий, якщо відчуває, що герой вчинив неправильно, може висловити свою особисту думку.

Розкажіть про свою команду. Якій небезпеці вони себе піддають в кожному відрядженні?

Як колеги спілкуються з героями і як знаходять слова, щоб людина приїхала до нас у студію, — я собі уявити не можу. Команда дійсно дуже геніальна. Вони тонкі психологи, вони розуміють, як вплинути на людину, щоб вона погодилася піти на контакт.

Уявіть, трапилася неймовірна ситуація, яка облетіла всі телеканали. Наступного дня до сім’ї приїжджає мільйон преси, журналістів і камер. Туди ж приїжджає команда «Один за всіх». Спочатку ми для них такі ж, як і всі. Але в результаті моя команда завжди знайде з ними спільну мову, потрапить до них у будинок, проговорити всю ніч і привезе в студію. Але не силою. Герой сам захоче висловитися в студії «Один за всіх». Але найважливіша цінність — це розбиратися з конкурентами. Навколо будь-якої нашумілої історії відразу збираються всі програми. Але вивозимо ми. І це тому, що команда вміє спілкуватися. Ми не купуємо героїв і не платимо їм гроші. Українці — це не та нація, яка продає свої секрети.

Чого досяг «Один за всіх» за шість років?

Після кожного сезону ми сідаємо і всі історії розбираємо. Як вони закінчилися після нас. Динаміка дуже позитивна. Ми вилікували людей, покарали винних. Це багато, але недостатньо. На жаль, в нашій країні дуже складно маленькій людині домогтися справедливості. Є історії, які тягнуться роками. Бувають випадки, коли сім’я з дітьми не має можливості сходити навіть в зоопарк. І тоді ми скидаємося всією командою і самі ведемо туди дітей.

Ви біля керма цього проекту. Що особисто ви можете внести в нього?

Я не байдужа до кожної історії та до самого проекту в цілому. Іноді лють мене переповнює, коли несправедливість стосується дітей, а батьки їх не захищають. У такі моменти хочеться поставити шибеницю в самій студії. І почати не тільки роздавати вироки, а й виконувати їх. «Один за всіх» може багато чого, більше, ніж будь-який інший проект.

