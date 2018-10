#можутьвсе — позаефірна кампанія СТБ про творчі команди телеканалу. Сьогодні ми продовжимо розповідати про соціальний проект «Один за всіх». Команда проекту — справжні професіонали своєї справи, які допомагають людям вирішити найскладніші життєві ситуації. Журналістка «Один за всіх» Христина Цветухіна розповіла про труднощі роботи в соціальному проекті та про справжню любов до своєї справи.

Які шокуючі випадки відбувалися під час зйомок проекту «Один за всіх»?

Якось написала жінка, яка займається дивною справою — допомагає матерям продавати своїх дітей безплідним дівчатам. Вона звернулася до нас з проханням узаконити її діяльність. Ця історія здалася нам цікавою, і я почала стежити за нею та чекати близько восьми годин поблизу під’їзду. Під час стеження до мене підійшли двоє чоловіків, які теж шукали цю жінку. Вони представилися кур’єрами і почали запитувати про мою професію і діяльність. Після зустрічі з цією жінкою я вийшла з під’їзду і побачила машину, в якій сиділи ті ж кур’єри. Чоловіки виявилися працівниками державної служби. Вони почали мені погрожувати, посадили в машину і сказали: «Або ти зараз розкажеш все, або будемо спілкуватися по-іншому!».

Чи часто вам погрожували герої проекту «Один за всіх»?

Моє друге відрядження запам’яталося на все життя. Ми з командою приїхали додому до учасниці «Один за всіх», чоловік якої був алкоголіком і постійно знущався над нею. Жінка сказала нам сховатися в погребі, щоб її чоловік не побачив нас і не вбив. Я пережила дуже великий стрес. Після цього сказала, що йду з проекту, але залишилася.

Був ще випадок, коли вітчим ґвалтував своїх падчерок. Цьому чоловікові ми сказали, що приїхали з метою фінансово допомогти, дізнатися більше про сім’ю і зняти на камери їхнє життя. Нас запросили попити чай, культурно говорили з командою «Один за всіх». Але в один момент чоловік змінився, зрозумів, що ми журналісти, і почав дуже жорстоко бити свою дружину. Після — взяв сокиру і кричав, що вб’є всіх. Мені страшно уявити, що було б, якби сусіди не прийшли на допомогу і не зупинили насильника.

А чи бували смішні ситуації?

Звичайно! Одного разу зателефонувала 80-річна бабуся і попросила допомоги. У старенької вкрали курку. Вона хотіла, щоб ми розслідували крадіжку і знайшли винних. Також дзвонила адекватна жінка, розповіла, який у неї поганий син, тому що не хоче одружуватися на знайомій дівчині. Вона попросила, щоб приїхав психолог Дмитро Карпачов, аби він переконав сина.

Яке значення має для вас проект «Один за всіх»?

Багато людей бояться, зневажають і ненавидять нас. Ми просимо державні служби допомогти, але вони відмовляються. Думають, що ми тільки зробимо гірше. Але наше головне завдання — врятувати сім’ї. Проект — це моє життя. Я пожертвувала особистим життям заради «Один за всіх». Але я дуже люблю свою роботу, незважаючи на всі труднощі. «Один за всіх» — це кохана людина, в яку ти шалено закохана, але не завжди можеш витримати її характер.

Яка головна мета «Один за всіх»?

Наша команда завжди дає людям другий шанс. Ми говоримо про помилки, але пропонуємо змінитися. Тут я можу врятувати життя людини, навчити її любити й аналізувати свої вчинки. Ми допомагаємо стати щасливішими і мудрішими. Головна мета — простягнути руку допомоги тим, хто її потребує.

