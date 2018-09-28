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Телеканал СТБ / #можутьвсе: шеф-редактор проекту «Один за всіх» про особливості роботи

#можутьвсе: шеф-редактор проекту «Один за всіх» про особливості роботи

Телеканал СТБ

Позаефірна кампанія #можутьвсе – це історії кожного працівника телеканалу СТБ, які зазвичай залишаються за кадром. Команда проекту «Один за всіх» розбирає такі ситуації, до яких інші вже давно байдужі. Коли здається, що виходу більше немає і ніхто у світі не може тебе зрозуміти. Бувають випадки, коли працівник проекту тобі стає ближчим, ніж власна мати. Про одного з них цей матеріал. Шеф-редактор Оксана під час пошуку героїв програми побачила багато жахів реального життя. Дізнайтеся більше в інтерв’ю з нею.

#можутьвсе

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Оксано, розкажіть, чому ви погодилися працювати на цьому проекті?

Працювати на проекті «Один за всіх» не можна навчитися в якомусь університеті, бо тільки якщо ти відчуваєш біль всередині себе, ти зможеш зрозуміти цих людей. Щоразу, коли я вирушаю у відрядження, я не знаю, поїде зі мною герой на зйомки чи не поїде, може, у нього буде ніж, або пістолет, або сокира, якою він може тебе зарубати. І це реальні історії, це правда. Але ти все одно їдеш, бо не можеш інакше, бо розумієш, що це твій обов’язок.

Розкажіть тоді про найскладніше відрядження, яке у вас було за час роботи на «Один за всіх».

Нам надійшов лист від дівчинки, яка в подробицях описувала, як вітчим ґвалтував її та її брата. Перша думка в такий момент: «Це не може бути правдою». Але коли після спілкування з психологами, детекторів і спроб визначити брехню ми розуміли, що ні, все-таки вона каже реальні речі, то виникає інша думка: «Я хочу його вбити». Але це кримінально карається, тому ми поїхали до цього вітчима додому, щоб привезти його на передачу, звідки, як ми сподівалися, його забере поліція.

І яким чином вам вдається привезти таких людей на зйомки?

Ми не можемо просто сказати: «Ти педофіл, давай прийдеш до нас в студію і будеш виправдовуватися», нам потрібно придумати історію. Коли він відкрив нам двері, то навіть слухати нас не захотів, коли дізнався, що ми з СТБ. Ми попросилися нібито в туалет. Там уже ми і роззулися, і з дітьми почали гратися, розуміючи, що вигнати нас буде складніше. Йому стало цікаво, що ж СТБ від нього хоче і навіщо ми приїхали. Я на ходу придумую історію, що ми знімаємо новий проект під назвою «Порозумітись» про єднання народів, адже у нас в країні йде війна. Оскільки він з Вірменії, йому це стає цікаво. Вудка закинута. І як би не було огидно в той момент, але ми всіляко починаємо йому робити компліменти і навіть фліртувати, адже відразу було помітно, що він цього і хоче. Особливо, коли ти бачиш цих маленьких дітей, яких було дуже шкода, адже ти розумієш, що, швидше за все, він їх ґвалтує теж, то зупинятися не можна. І якщо після передачі його посадять, то ти точно зробив добру справу. Він таки поїхав з нами в студію, звідки його і забрала поліція. Тож все це було недарма.

#можутьвсе

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Після такої історії цікаво дізнатися, Оксано, а що ж для вас значить сам проект «Один за всіх»?

Кажуть, що у нас в Україні люблять дивитися «жесть», але мені здається, що проект «Один за всіх» про те, щоб всі, хто подивився ці історії, не залишився черствим, а намагався побачити в людях, які його оточують, що, можливо, комусь із них потрібна допомога. Мені здається, проект саме про це.

Тоді в рамках кампанії #можутьвсе розкажіть, що саме ви можете зробити на «Один за всіх»?

На цьому проекті я знаю точно, що можу допомогти знайти людям один одного. Найприємніше, коли діти, яких залишили батьки в пологовому будинку, звертаються до нас, щоб знайти своїх родичів, і нам це вдається. По-моєму, нам можна відкривати агентство з пошуку людей, з таких складних ситуацій ми навчилися вирулювати. Наприклад, визначати, родич це чи ні, «на око», маючи тільки фотографію у Facebook, або зателефонувати 2000 людям, щоб знайти сину його біологічну матір. У такі моменти мені дійсно починає здаватися, що я можу все.

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Інші відеоролики кампанії #можутьвсе виходитимуть в офіційних сторінках СТБ протягом декількох тижнів з періодичністю один раз на тиждень.

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