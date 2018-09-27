Михаил Присяжнюк, ведущий проекта «Один за всіх»-12, дал интервью для #можутьвсе. Эта большая кампания СТБ развернулась вокруг каждого социального проекта, который помогает человеку не остаться наедине со своей проблемой. В рамках #можутьвсе показали жизнь вне камер и вне эфирного времени. Михаил Присяжнюк рассказал о всей сути и значимости для телеканала проекта «Один за всіх». Народный адвокат поделился, на что готова огромная команда, чтобы спасти одного человека.

Михаил, вспомните, как начиналась история «Один за всіх». Как тогда ведущим стал Дмитрий Карпачев?

О том, как Дмитрий Карпачев стал ведущим, — известно, наверное, только Наталье Франчук и Владимиру Бородянскому. Но то, как я ему напророчил это, – действительно интересная история. Шесть лет назад мы были на записи «Один за всіх» еще с первым ведущим — Игорем Кондратюком. Дмитрий был экспертом-психологом, а я экспертом-юристом. До этого нам доводилось работать вместе на проекте «Вагітна у 16», поэтому мы давно знакомы. На съемках первой серии «Один за всіх» мы, откровенно, скучали. Несмотря на то, что к Игорю Васильевичу я отношусь с огромным уважением, съемки первого выпуска не заладились. И через шесть часов съемок я подошел к Дмитрию и сказал, что ведущим должен стать он. Конечно, он отнекивался и говорил, что ему это не нужно. И вот, спустя месяц меня снова зовут на съемки проекта «Один за всіх», где ведущим стал именно Дмитрий Карпачев. Моему счастью не было предела! Ведь это лучший тандем ведущего и эксперта, которое видело телевидение!

А как сложилось так, что в новом сезоне уже вы стали ведущим «Один за всіх»?

Через шесть лет в личной беседе Дмитрий говорит мне, что собирается уехать либо в Америку, либо в Канаду. А новым ведущим стану я. Тогда я не воспринял эти слова всерьез. А уже через три месяца я пошел на кастинг нового ведущего, где ощутил на себе все «прелести» этой работы. Было сложно, но и допустить того, чтобы это место занял кто-то другой, я не мог. Ведь нашу работу с Дмитрием Карпачевым я считал единым целым.

Что изменилось в 12 сезоне «Один за всіх»? Что лично вы привнесли в этот проект?

Изменилось в первую очередь то, что теперь я не сдерживаю себя. Ведь раньше за толерантность отвечал Дмитрий, а за резкость и за правду – я. И это не удивительно, ведь он психолог и его задача — понять человека. Теперь в проекте есть полный цикл. Если ведущий понимает, что герой в студии заслуживает наказания, значит, он вместе с ним собирается и едет к начальнику райотдела. Я очень хочу расправы над несправедливостью! Но при этом я категорический противник самосуда, потому что это не выход. Когда человек совершил преступление, он должен нести ответственность согласно законодательству. Оно в Украине прекрасное, а вот его применение – хромает. С помощью «Один за всіх» мы наладим эту систему.

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Можно сказать, что «Один за всіх» — это уникальный и единственный в своем роде механизм?

Мы — последний плацдарм и надежда человека быть услышанным. Мы – рупор человеческой беды. Если бы мне сказали нарисовать «Один за всіх», я бы нарисовал рупор, в который человек кричит на весь мир. А первые, кто это слышат, – эксперты и ведущий. Даже самые заядлые преступники имеют право высказаться в нашей студии.

Какая статистика тех, кого удалось привлечь к ответственности?

Как юрист могу ответить, что все те, кого осудили, заслуживали этого. А те, чья вина не доказана, – соответственно, нет. Но мое мнение как человека, эксперта, а сейчас еще и ведущего – иное. Да, мы многое сделали и нам многое удалось. Но этого не достаточно, ведь из десяти осужденных наказание несут девять. Что могу сказать точно, так это то, что аналогов проекту «Один за всіх» не найти нигде. Причем не только в Украине. Я уважаю всю команду и знаю, как она может не спать несколько ночей подряд. Знаю журналистов, которые живут этим проектом.

Какие условия для расследований создает Национальный совет?

Нацсовет как структура и орган для государства очень важен. Относятся ли они к нам предвзято? Нет. Но они относятся с повышенным вниманием, что точно нам не помогает. Да, мы не имеем права рассказывать на всю страну о проблеме маленькой девочки, которую насилует отчим. Но с другой стороны, как ей помочь по-другому? Ведь сразу после съемок я лично еду в райотдел и там добиваюсь сдвинуться с места уголовному процессу.

С каким чувством вы выходите из студии, когда понимаете, что доказать вину человека вам не удастся?

Собрать материально-доказательную базу – сложнее всего. Банальный пример: изнасиловали женщину. Казалось бы, ее должна забрать скорая, доставить в больницу, провести обследование. Дальше — обратиться с доказательствами в полицию. При этом должна проводиться работа с психологами, следователями и врачами. Но на деле все иначе: никто за нее не хочет браться. Эта женщина должна сама дойти до больницы, ведь скорая может и не приехать. Там пройти страшное и унизительное освидетельствование. А согласно новому законодательству, сделать она это сможет только после постановления следователя, у которого есть на это пять дней. Простите, а что она должна делать эти пять дней? Потом следственный судья должен принять решение, как дальше действовать. А ему на это дается 30 дней! Конечно, сложно доказывать такие преступления. И когда в нашей студии появляется сам насильник, который всячески опровергает факт того, что он совершил, — мне остается только одно. Я провоцирую его, чтобы он сознался! И это единственная зацепка, чтобы собрать доказательную базу.

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Video: Интервью Михаила Присяжнюка для #можутьвсе Михаил Присяжнюк, ведущий проекта «Один за всіх»-12, дал интервью для #можутьвсе. Читайте интервью Михаила Присяжнюка для можутьвсе

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