Работать днем и ночью – это именно те слова, которые характеризуют команду одного из самых популярных шоу страны «Х-фактор». И как с уверенностью повторяет съемочная группа – это все не зря. Ведь уже на протяжении восьми лет создатели самого поющего шоу страны не теряют своего вдохновения и сил. О поддержке, сложных моментах и ценностях команды – смотрите в новом видеоролике из цикла #можутьвсе .

Video: #можутьвсе: Мы здесь для того, чтобы воплотить чью-то большую мечту Кто снимает проект телеканала СТБ - Х-фактор? Смотрите кампанию #можутьвсе и вы узнаете все об этой творческой команде СТБ

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