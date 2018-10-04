Творці «Битви екстрасенсів» та «Слідство ведуть екстрасенси» #можутьвсе

Кампанія телеканалу СТБ #можутьвсе продовжує з гордістю розповідати про свої команди. Цього разу йтиметься про людей, які створили 10 сезонів «Битви екстрасенсів» і близько 250 серій «Слідство ведуть екстрасенси». Які гучні розслідування провели екстрасенси за останні 11 років? Як проходять зйомки наймістичніших проектів? І чи справжні екстрасенси — дивіться в новій серії #можутьвсе.
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У жовтні 2007 року екстрасенси стали справжнім відкриттям телеканалу СТБ. Коли екстрасенси приїздять відновлювати справедливість в якесь місто чи село, то їх зустрічають всі жителі. Адже екстрасенси для них — остання надія.
Екстрасенси знаходять зниклих безвісти: наприклад, в 2011 році Олена Курилова вказала точне місце, де було тіло вагітної жінки.
Екстрасенси викривають серійних вбивць і маніяків: соледарський маніяк, який вбивав жінок біля їхніх під’їздів; нікопольський душогуб, який душив дівчат рано-вранці; бердянський маніяк, що складав тіла дівчат легкої поведінки в колодязі.
Команда працює в містичних умовах, тому була розроблена спеціальна техніка безпеки під час зйомок:
- Якщо виходиш з кладовища, то кидаєш золоту монетку через ліве плече.
- Не можна пити воду з колодязя.
- Вино для ритуалу має бути тільки червоне.
Під час зйомок постійно відбуваються паранормальні явища: падають картини, розбивається скло, коротять електрощити, різко погіршуються погодні умови, постійно ламається машина.
Юлія Федець, директор творчого об’єднання: «Я зробила з командою 10 сезонів «Битви екстрасенсів». Ми зняли близько 250 серій «Слідство ведуть екстрасенси». Ми — одна з найсильніших програм в жанрі кримінальної драми».
Неймовірна згуртована команда Юлії Федець, яка готова працювати за будь-яких умов, дійсно може все і навіть ще більше.
Video: Творці «Битви екстрасенсів» та «Слідство ведуть екстрасенси» #можутьвсеХто знімає проекти телеканалу СТБ - Битва екстрасенсів та Слідство ведуть екстрасенси? Дивіться кампанію # можутьвсе і ви дізнаєтеся все про цю творчу команду СТБ
Інші відеоролики кампанії #можутьвсе виходитимуть в офіційних сторінках СТБ протягом декількох тижнів з періодичністю один раз на тиждень.
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