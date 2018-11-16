В рамках кампанії #можутьвсе про творчі команди телеканалу СТБ вийшов новий відеоролик про роботу творців проекту «Зважені та щасливі». Як знімальна група готує все екстремальні конкурси? За ким учасник бігав із сокирою, коли дізнався, що та людина придумала це випробування? І чи правда, що В’ячеслав Узелков б’є своїх підопічних? Дізнайтеся в матеріалі.

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У 2011 році проект «Зважені та щасливі» відібрав перших учасників для того, щоб змінити їх життя. «Це в першу чергу люди, які втратили в себе віру», – розповідає Фуад Алієв, випусковий режисер, – «І ми даємо цим людям трішечки віри в себе». Це і є відправна точка їх схуднення.

А ось після цього починається найцікавіше. Потай учасники називають місце, де вони живуть Табір суворого режиму, настільки сильно їх муштрують зіркові тренери. В’ячеслав Узелков може розбудити їх посеред ночі і до ранку змусити займатися в спортзалі. А на наступний день … знову в спортзал!

«У нас взагалі Діма коричневий. коли бачив машину Слави, кидав їжу і біг на другий поверх, щоб Слава не побачив, що Діма їсть», – ділиться учасник 7 сезону Ігор Ісаков.

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Але найголовніше, це не калорії, а випробування, які доводиться проходити учасникам! Іноді вони здаються настільки неймовірними, що страшно стає навіть тим, хто сидить перед телевізором.

«Найстрашніше було приїжджати на знімальний майданчик, коли учасники дізнавалися хто придумав конкурс», – розповідає директор творчого об’єднання, Євген Тунік, – «Але ми жодного разу не запустили учасників ні на який конструктив, перш ніж я особисто це не спробував зробити».

Дивіться у відео, хто з учасників бігав із сокирою за Євгеном, коли дізнався, що він стоїть за всіма конкурсами сезону:

Video: «Зважені та щасливі» #можутьвсе і їм нічого не страшно Хто знімає проект телеканалу СТБ Зважені та щасливі? Дивіться кампанію #можутьвсе і ви дізнаєтеся все про цю творчу команду СТБ

Інші відеоролики кампанії #можутьвсе виходитимуть в офіційних сторінках СТБ протягом декількох тижнів з періодичністю один раз на тиждень.

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