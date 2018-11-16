В рамках кампании #можутьвсе о творческих командах телеканала СТБ вышел новый видеоролик о работе создателей проекта «Зважені та щасливі». Как съемочная группа готовит все экстремальные конкурсы? За кем учасник бегал с топором, когда узнал, что тот человек придумал это испытание? И правда ли, что Вячеслав Узелков бьет своих подопечных? Узнайте в материале.

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В 2011 году проект «Зважені та щасливі» отобрал первых участников для того, чтобы изменить их жизни. «Это в первую очередь люди, потерявшие в себя веру», – рассказывает Фуад Алиев, выпускающий режиссер, – «И мы даем этим людям немножечко веры в себя». Это и есть отправная точка их похудения.

А вот после этого начинается самое интересное. Втайне участники называют место, где они живут Лагерь строгого режима, настолько сильно их муштруют звездные тренеры. Вячеслав Узелков может разбудить их посреди ночи и до утра заставить заниматься в спортзале. А на следующий день… опять в спортзал!

«У нас вообще Дима коричневый. когда видел машину Славы, бросал еду и бежал на второй этаж, чтобы Слава не увидел, что Дима ест», – делится участник 7 сезона Игорь Исаков.

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Но самое главное, это не каллории, а испытания, которые приходится проходить участникам! Иногда они кажутся настолько невероятными, что страшно становится даже тем, кто сидит перед телевизором.

«Самое страшное было приезжать на съемочную площадку, когда участники узнавали кто придумал конкурс», – рассказывает директор творческого объединения, Евгений Туник, – «Но мы ни разу не запустили участников ни на какой конструктив, прежде чем я лично это не попробовал сделать».

Смотрите в видео, кто из участников бегал с топором за Евгением, когда узнал, что он стоит за всеми конкурсами сезона:

Video: «Зважені та щасливі» #можутьвсе и им ничего не страшно Кто снимает проект телеканала СТБ Зважені та щасливі? Смотрите кампанию #можутьвсе и вы узнаете все об этой творческую команду СТБ

Другие видеоролики кампании #можутьвсе будут выходить в официальных страницах СТБ в течение нескольких недель с периодичностью раз в неделю.

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