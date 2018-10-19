«Все буде добре», тому що вони #можутьвсе

У рамках кампанії #можутьвсе про творчі команди телеканалу СТБ вийшов новий відеоролик про роботу творців «Все буде добре». За шість років існування проекту вийшло 1265 випусків і разом з тим — понад 40 тисяч порад! Команда «Все буде добре» може і робить все, щоб відповісти на будь-які питання. А улюблена мільйонами глядачів ведуча Надія Матвєєва заряджає позитивом у будь-якій ситуації.

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У далекому 2012-му формат «Все буде добре» був новаторським на українському телебаченні, який розробляли буквально на ходу. Зараз, за ​​словами керівника проекту Олександри Князєвої, він вже увібрав у себе і реаліті, і розслідування, і кулінарію.

«Все буде добре» вчить жінок всьому: як чистити часник, як фарбувати очі, як вибирати колготки, як готувати, як бути красивою, як утримати чоловіка. Все, що хоче знати жінка — вона дізнається тут. Крім того, «Все буде добре» створює і нові проекти. Таким чином, виріс формат «Все буде смачно» і «За живе!».

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Щоб давати глядачам ефективні поради, потрібно проконсультуватися з багатьма експертами. І перш ніж потрапити в студію «Все буде добре», всі експерти проходять дуже жорсткий кастинг. Так, глядачі можуть почути авторитетну думку Ектора Хіменеса-Браво, Сергія Калініна, Лізи Глинської, Тетяни Литвинової, Діми Коляденка, Юлії Бортник, Кості Грубича.

Надія Матвєєва — обличчя «Все буде добре» — навіть у складні періоди життя країни і під час особистих переживань завжди з посмішкою на обличчі говорила три заповітних слова: «Я мала казати «Все буде добре» у той момент, коли я розуміла, что у країні і страшно, і війна… І коли я знала, что моїй мамі роблять операцію, что у неї страшне захворювання… ».

Команда «Все буде добре» може все: може добути в січні картоплю, яка розцвіла, або знайти склянку молі. Може робити мільйон справ одночасно. Може випробувати ефективність порад на собі особисто. Немає завдання, яке б не могли виконати творці «Все буде добре».

Андрій Оленич, директор творчого об’єднання: «Можна легко відрізнити жінку, яка дивиться «Все буде добре», від тієї, яка не дивиться. Наша посміхається частіше».

Video: «Все буде добре», тому що вони #можутьвсе Хто знімає проекти телеканалу СТБ - Все буде добре? Дивіться кампанію #можутьвсе і ви дізнаєтеся все про цю творчу команду СТБ

Інші відеоролики кампаніївиходитимуть в офіційних сторінках СТБ протягом декількох тижнів з періодичністю один раз на тиждень.

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