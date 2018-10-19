«Все буде добре», тому що вони #можутьвсе

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «Все буде добре», тому що вони #можутьвсе

«Все буде добре», тому що вони #можутьвсе

Телеканал СТБ

У рамках кампанії #можутьвсе про творчі команди телеканалу СТБ вийшов новий відеоролик про роботу творців «Все буде добре». За шість років існування проекту вийшло 1265 випусків і разом з тим — понад 40 тисяч порад! Команда «Все буде добре» може і робить все, щоб відповісти на будь-які питання. А улюблена мільйонами глядачів ведуча Надія Матвєєва заряджає позитивом у будь-якій ситуації.

надежда матвеева

Більше на тему: Творці «Битви екстрасенсів» та «Слідство ведуть екстрасенси» #можутьвсе

У далекому 2012-му формат «Все буде добре» був новаторським на українському телебаченні, який розробляли буквально на ходу. Зараз, за ​​словами керівника проекту Олександри Князєвої, він вже увібрав у себе і реаліті, і розслідування, і кулінарію.

«Все буде добре» вчить жінок всьому: як чистити часник, як фарбувати очі, як вибирати колготки, як готувати, як бути красивою, як утримати чоловіка. Все, що хоче знати жінка — вона дізнається тут. Крім того, «Все буде добре» створює і нові проекти. Таким чином, виріс формат «Все буде смачно» і «За живе!».

александра князева

Більше на тему: #можутьвсе: Хто створює Вікна-новини

Щоб давати глядачам ефективні поради, потрібно проконсультуватися з багатьма експертами. І перш ніж потрапити в студію «Все буде добре», всі експерти проходять дуже жорсткий кастинг. Так, глядачі можуть почути авторитетну думку Ектора Хіменеса-Браво, Сергія Калініна, Лізи Глинської, Тетяни Литвинової, Діми Коляденка, Юлії Бортник, Кості Грубича.

Надія Матвєєва — обличчя «Все буде добре» — навіть у складні періоди життя країни і під час особистих переживань завжди з посмішкою на обличчі говорила три заповітних слова: «Я мала казати «Все буде добре» у той момент, коли я розуміла, что у країні і страшно, і війна… І коли я знала, что моїй мамі роблять операцію, что у неї страшне захворювання… ».

Команда «Все буде добре» може все: може добути в січні картоплю, яка розцвіла, або знайти склянку молі. Може робити мільйон справ одночасно. Може випробувати ефективність порад на собі особисто. Немає завдання, яке б не могли виконати творці «Все буде добре».

андрей оленич

Андрій Оленич, директор творчого об’єднання: «Можна легко відрізнити жінку, яка дивиться «Все буде добре», від тієї, яка не дивиться. Наша посміхається частіше».

Video: «Все буде добре», тому що вони #можутьвсе

Хто знімає проекти телеканалу СТБ - Все буде добре? Дивіться кампанію #можутьвсе і ви дізнаєтеся все про цю творчу команду СТБ

Інші відеоролики кампанії #можутьвсе виходитимуть в офіційних сторінках СТБ протягом декількох тижнів з періодичністю один раз на тиждень.

Більше на тему: #можутьвсе: СТБ запустив кампанію про команди своїх проектів

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати