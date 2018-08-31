С 31 августа по 7 сентября в программе «Вікна-новини» на СТБ выйдет спецпроект корреспондента Ирины Стороженко – «Як усі». Он посвящен важности инклюзивного образования, из-за которого Украина начала делать первые шаги к построению инклюзивного общества. В цикле сюжетов будет показано кардинальное различие двух обществ: польского, которое вот уже 30 лет является инклюзивным, и украинского, которое до сих пор никак не избавится от советского подхода к образованию.

В Советском Союзе людей с инвалидностью прятали подальше, вычеркивали из жизни еще в роддомах, не принимали в садики и школы, не брали на работу и, в конце концов, закрывали в интернатах и квартирах. Сейчас ситуация начинает меняться. Закон об инклюзивном образовании Украина приняла в 2017 году. Это означает, что теперь наши школы в формате «Нова українська школа» могут принимать детей с инвалидностью независимо от диагноза.

«Школа должна открывать двери всем детям с особыми потребностями и предусматривать индивидуальную программу обучения для каждого ребенка. Вместе с изменением законодательства на школы был выделен бюджет – 200 миллионов гривен в 2017 году, а в 2018 его увеличили до 500 миллионов. Задача учебных учреждений – не лениться и осваивать этот бюджет», – отмечает автор спецпроекта Ирина Стороженко.

В основе цикла сюжетов – личная история Ирины Стороженко. Она об однокласснике, который из-за ДЦП учился на дому и оказался закрыт в четырех стенах.

«Мы познакомились с ним совершенно случайно: нас повела к нему учительница. Мы с классом несколько раз навещали его, а потом забыли аж до выпускного. Тогда я написала свою первую журналистскую статью, в которой пообещала, что мы к нему придем. Но мы так и не вернулись. Спустя годы я разыскала его, чтобы извиниться за то, что мы, микрообщество (я и одноклассники), были к нему недостаточно внимательны, и выполнить обещанное, – говорит Ирина Стороженко. – Все пять серий спецпроекта посвящены этому человеку. В каждой из них мы рассказываем, как система закрывает дверь перед человеком с инвалидностью на всех жизненных этапах. В итоге эти люди становятся закрытыми и живут в четырех стенах. Так быть не должно».

В противовес этой истории – история о поляке, ровеснике одноклассника Ирины Стороженко. У него такой же диагноз – ДЦП. Однако Польша начала строить инклюзивное общество еще в 90-х. Мальчику посчастливилось учиться в обычной школе, получить образование и создать собственную семью. Цель цикла – показать важность принятия человека в обществе независимо от диагноза.

«Мы показываем, насколько сильно может отличаться жизнь двух ровесников, когда одна страна уже прошла путь инклюзии, а вторая – только начинает его, но все еще сопротивляется. Сопротивляются школы. Директора не хотят брать дополнительную ответственность, ведь проще сказать «мы не можем». Наш проект – это призыв и желание показать, что нам всем нужно меняться. Проекция на жизнь ровесника из Польши – это та жизнь, которая могла бы быть у моего одноклассника, если бы мы начали реформировать образование и менять отношение к людям с инвалидностью, строя инклюзивное общество, в котором есть место для каждого», – рассказывает Ирина Стороженко.

Смотрите спецпроект «Як усі» в выпусках программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

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