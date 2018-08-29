В программе «Вікна-новини» стартовал спецпроект «Іхтамнєти» о заключенных в Украине российских боевиках

В программе «Вікна-новини» на СТБ стартовал спецпроект корреспондента Алены Луньковой «Іхтамнєти» о российских боевиках, которых Украина готова обменять на своих граждан, удерживаемых в плену РФ. В рамках цикла сюжетов будут рассказаны истории четырех заключённых, которые сообщат, почему они приехали воевать в нашу страну.

«Это история о людях, из-за которых каждый день и вы, и я узнаем, что где-то на Востоке погиб сосед, одноклассник, брат, чей-то отец или сын. Это осознание делает интервью с ними сверхсложным. Убедить их говорить удалось только потому, что теперь в стенах тюрьмы мы заодно. Мы решили рассказать их истории, чтобы дать слово тем, кому его не дают даже в родной стране», – говорит автор спецпроекта Алена Лунькова.

На данный момент в Украине содержатся несколько десятков осужденных за терроризм граждан РФ, которых страна готова обменять на украинских политзаключённых. Об этом впервые в июле публично заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. В рамках спецпроекта «Іхтамнєти» станут известны истории четверых боевиков из Москвы, Архангельска, Северодвинска и Нижневартовска. Они проехали тысячи километров, чтобы взять в руки оружие в чужой стране ради интересов родной. Но в России теперь о них нет ни одного воспоминания. Их имена неизвестны, о них не рассказывают с гордостью в новостях.

««Их там нет», – так уже четвертый год убеждает всех российская власть. После командировки в Россию могу сказать, что их нигде нет. Ни одного баннера на Красной Площади, ни одного прохожего, который знал бы фамилии российских заключенных. Их будто бы не существует. Их настолько там нет, что даже их семьи поверили в это», – говорит Алена Лунькова. – Мы не требовали от этих людей признаний или раскаяния. Мы хотели понять, кто они, как зарождается зло, чем оно питается и что, в конце концов, заставляет человека поднять руку на другого, переступить грань человечности, закона и собственной страны».

В ближайших выпусках в «Вікна-новини» зрители увидят истории боевиков на обмен. Слово получат матери и жены российских политзаключенных, чтобы впервые обратиться к своей власти. История Дениса Сидорова, москвича, который второй год пребывает в колонии Житомира. Он впервые согласился дать интервью журналистам. А также история северодвинца Алексея Седикова, которого Украина готова обменять вне очереди. Не пропустите спецпроект «Іхтамнєти» в выпусках программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

ІХТАМНЄТИ: 1 серия