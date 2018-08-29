У програмі «Вікна-новини» стартував спецпроект «Іхтамнєті» про укладені в Україні російських бойовиках

У програмі «Вікна-новини» на СТБ стартував спецпроект кореспондента Олени Лунькової «Іхтамнєті» про російських бойовиків, яких Україна готова обміняти на своїх громадян, яких утримують в полоні РФ. В рамках циклу сюжетів будуть розказані історії чотирьох ув’язнених, які повідомлять, чому вони приїхали воювати в нашу країну.

«Це історія про людей, через яких кожен день і ви, і я дізнаємося, що десь на Сході загинув сусід, однокласник, брат, чийсь батько чи син. Це усвідомлення робить інтерв’ю з ними надскладним. Переконати їх говорити вдалося тільки тому, що тепер в стінах в’язниці ми заодно. Ми вирішили розповісти їх історії, щоб дати слово тим, кому його не дають навіть в рідній країні », – говорить автор спецпроекту Алена Лунькова.

На даний момент в Україні містяться кілька десятків засуджених за тероризм громадян РФ, яких країна готова обміняти на українських політв’язнів. Про це вперше в липні публічно заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. В рамках спецпроекту «Іхтамнєті» стануть відомі історії чотирьох бойовиків з Москви, Архангельська, Северодвінську і Нижньовартовська. Вони проїхали тисячі кілометрів, щоб взяти в руки зброю в чужій країні заради інтересів рідної. Але в Росії тепер про них немає жодного спогади. Їх імена невідомі, про них не розповідають з гордістю в новинах.

«« Їх там немає », – так уже четвертий рік переконує всіх російська влада. Після відрядження до Росії можу сказати, що їх ніде немає. Жодного банера на Червоній Площі, жодного перехожого, який знав би прізвища російських ув’язнених. Їх нібито не існує. Їх настільки там немає, що навіть їх сім’ї повірили в це », – говорить Олена Лунькова. – Ми не вимагали від цих людей зізнань або каяття. Ми хотіли зрозуміти, хто вони, як зароджується зло, чим воно харчується і що, врешті-решт, змушує людину підняти руку на іншого, переступити межу людяності, закону і власної країни ».

У найближчих випусках в «Вікна-новини» глядачі побачать історії бойовиків на обмін. Слово отримають матері і дружини російських політв’язнів, щоб вперше звернутися до своєї влади. Історія Дениса Сидорова, москвича, який другий рік перебуває в колонії Житомира. Він вперше погодився дати інтерв’ю журналістам. А також історія северодвінца Олексія Седикова, якого Україна готова обміняти позачергово. Не пропустіть спецпроект «Іхтамнєті» у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

ІХТАМНЄТИ: 1 серія