«Вікна-новини» покажуть спецпроект «Як усі» про інклюзивну освіту

З 31 серпня по 7 вересня у програмі «Вікна-новини» на СТБ вийде спецпроект кореспондента Ірини Стороженко — «Як усі». Він присвячений важливості інклюзивної освіти, через яку Україна почала робити перші кроки до побудови інклюзивного суспільства. У циклі сюжетів покажуть кардинальну різницю між двома суспільствами: польського, яке ось уже 30 років є інклюзивним, і українського, яке досі ніяк не позбудеться радянського підходу до освіти.

У Радянському Союзі людей з інвалідністю ховали подалі, викреслювали з життя ще в пологових будинках, не приймали до садків і шкіл, не брали на роботу і, врешті-решт, закривали в інтернатах і квартирах. Зараз ситуація починає змінюватися. Закон про інклюзивну освіту Україна прийняла 2017 року. Це означає, що тепер наші школи у форматі «Нова українська школа» можуть приймати дітей з інвалідністю незалежно від діагнозу.

«Школа повинна відкривати двері всім дітям з особливими потребами та передбачати індивідуальну програму навчання для кожної дитини. Разом зі зміною законодавства на школи було виділено бюджет — 200 мільйонів гривень у 2017 році, а в 2018 його збільшили до 500 мільйонів. Завдання навчальних закладів — не лінуватися і освоювати цей бюджет», — зазначає автор спецпроекту Ірина Стороженко.

В основі циклу сюжетів — особиста історія Ірини Стороженко. Вона про однокласника, який через ДЦП навчався вдома і опинився закритим у чотирьох стінах.

«Ми познайомилися з ним зовсім випадково: нас повела до нього вчителька. Ми з класом кілька разів відвідували його, а потім забули аж до випускного. Тоді я написала свою першу журналістську статтю, в якій пообіцяла, що ми до нього прийдемо. Але ми так і не повернулися. Через роки я розшукала його, щоб вибачитися за те, що ми, мікросуспільство (я і однокласники), були до нього недостатньо уважними, і виконати обіцяне, — каже Ірина Стороженко. — Всі п’ять серій спецпроекту присвячені цій людині. У кожній з них ми розповідаємо, як система закриває двері перед людиною з інвалідністю на всіх життєвих етапах. Зрештою, ці люди стають закритими і живуть в чотирьох стінах. Так не має бути».

На противагу цій історії – історія про поляка, ровесника однокласника Ірини Стороженко. У нього такий самий діагноз — ДЦП. Однак Польща почала будувати інклюзивне суспільство ще у 90-х. Хлопчику пощастило навчатися у звичайній школі, здобути освіту і створити власну сім’ю. Мета циклу — показати важливість прийняття людини в суспільстві незалежно від діагнозу.

«Ми показуємо, наскільки сильно може відрізнятися життя двох ровесників, коли одна країна вже пройшла шлях інклюзії, а друга — тільки починає його, але все ще пручається. Пручаються школи. Директори не хочуть брати додаткову відповідальність, адже простіше сказати «ми не можемо». Наш проект — це заклик і бажання показати, що нам всім потрібно змінюватися. Проекція на життя ровесника з Польщі — це те життя, яке б могло бути у мого однокласника, якби ми почали реформувати освіту і змінювати ставлення до людей з інвалідністю, будуючи інклюзивне суспільство, в якому є місце для кожного», — розповідає Ірина Стороженко.

Дивіться спецпроект «Як усі» у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 та 22.00 на СТБ.

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