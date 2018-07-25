Гороскоп на сегодня советует Рыбам обратиться к врачу, а Близнецам — обратить внимание на свою личную жизнь. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на сегодня, 25 июля 2018 года, читайте в нашем гороскопе.

Овен

Хороший день для творчества и посещения духовных мест. Ваш жизненный потенциал будет на высоте.

Телец

Ваши отношения могут быть на волоске. Взвесьте, чего вы на самом деле хотите. Если не хотите потерять близкого человека, то придется за него побороться.

Близнецы

Сегодня можете завершить несколько коммерческих сделок. Удачно также пройдут переговоры и важные встречи.

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Рак

Ваше шестое чувство может вас сегодня подвести, поэтому будьте осмотрительны и не ввязывайтесь в авантюры.

Лев

Вас может настигнуть неожиданный поворот в судьбе. Он будет зависеть от вашей расторопности и смелости.

Дева

Трудолюбие, упорство в достижении цели или покровительство влиятельного лица позволят создать стартовую площадку для финансового взлета в ближайшем будущем.

Весы

Не спешите кардинально менять свою жизнь и перестраивать планы. Возможен небольшой стресс из-за конфликта с коллегой.

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Скорпион

Очень спешный и хлопотный день из-за мелкой суеты, которая возникнет вокруг вас. Будьте последовательны и практичны.

Стрелец

Избавьтесь от ненужных вещей, пересмотрите свои отношения с окружающими. Будьте честны по отношению к самим себе.

Козерог

Сегодня вы будете немного рассеяны и неуверены в своих силах. Не берите на себя много обязанностей, потому что есть риск не справиться с ними.

Водолей

Не спешите делиться радостными новостями с окружающими, чтобы не спугнуть удачу. Будьте осмотрительны и внимательны.

Рыбы

Ваше здоровье в этот день оставляет желать лучшего. У вас могут обостриться хронические заболевания. Не медлите с врачом.

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