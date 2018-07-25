Гороскоп на сьогодні радить Рибам звернутися до лікаря, а Близнюкам — звернути увагу на своє особисте життя. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на сьогодні, 25 липня 2018 року, читайте в нашому гороскопі.

Овен

Хороший день для творчості і відвідування духовних місць. Ваш життєвий потенціал буде на висоті.

Телець

Ваші стосунки можуть бути на волосині. Зважте, чого ви насправді хочете. Якщо не бажаєте втратити близьку людину, то доведеться за неї поборотися.

Близнюки

Сьогодні можете завершити кілька комерційних угод. Вдало також пройдуть переговори та важливі зустрічі.

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Рак

Ваше шосте чуття може вас сьогодні підвести, тому будьте обачні та не вдавайтеся до авантюр.

Лев

Вас може спіткати несподіваний поворот у долі. Він буде залежати від вашої моторності та сміливості.

Діва

Працьовитість, наполегливість у досягненні мети або заступництво впливової особи дозволять створити стартовий майданчик для фінансового зльоту в найближчому майбутньому.

Терези

Не поспішайте кардинально міняти своє життя і перебудовувати плани. Можливий невеликий стрес через конфлікт із колегою.

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Скорпіон

Дуже нагальний і клопіткий день через дрібну метушню, яка виникне навколо вас. Будьте послідовними і практичні.

Стрілець

Позбавтеся від непотрібних речей, переглянете свої стосунки з оточуючими. Будьте чесні по відношенню до самих себе.

Козеріг

Сьогодні ви будете трохи розсіяні і невпевнені в своїх силах. Не беріть на себе багато обов’язків, тому що є ризик не впоратися з ними.

Водолій

Не поспішайте ділитися радісними новинами з оточуючими, щоб не злякати удачу. Будьте обачні й уважні.

Риби

Ваше здоров’я в цей день залишає бажати кращого. У вас можуть загостритися хронічні захворювання. Не зволікайте з лікарем.

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