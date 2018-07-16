Самый знаменитый холостяк страны, яркая звезда украинской эстрады, судья «Х-фактора» и Национального отбора на Евровидение рассказал о том, где строит отношения и можно ли найти любовь на телепроекте. Андрей Данилко считает, что с таким ритмом жизни, как у него, съемочная площадка – одно из тех мест, где встречают вторую половинку. Об этом артист поведал в эксклюзивном интервью Viva.ua.

Недавно телезрителям выпала возможность самим предлагать кандидатуру на телепроект «Холостяк». Одним из кандидатов стал Андрей Михайлович Данилко. В недавнем интервью артиста спросили, как он относится к поискам любви на проекте.

«Вот я, например. Где мне знакомиться? На «Х-факторе»? Нет. На сцене? Так мы все время в поездках. Вот были мы как-то на гастролях в Турции, я же там даже из номера выйти не мог, местные за мной бегали, хотели, чтобы я купил кожаную курточку (смеется. – Прим. ред.). Получается, что ты знакомишься там, где работаешь, а это вполне может быть съемочная площадка. У меня раньше чаще всего именно так и получалось», – рассказал Данилко.

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Также Данилко признался, что не очень любит стереотипы в жизни. В карьере ему часто приходится менять образы, потому все это в повседневности он считает лишним. К слову, на свою свадьбу Данилко предпочел бы надеть цилиндр и кеды.

«Все эти мероприятия, праздники, в которых люди играют какую-то роль, например, роль жениха и невесты, – для них это театр в жизни. А так как у меня театр всю жизнь, то в такие моменты хочется другого. Например, если это свадьба, то на мне должны быть кеды и цилиндр на голове, чтобы это было смешно. А если это красная дорожка, куда обязательно нужно надеть смокинг, я бы никогда на нее не вышел», – поделился Андрей Данилко.

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