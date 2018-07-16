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Телеканал СТБ / Андрій Данилко про те, чи можна зустріти кохання на зйомках

Андрій Данилко про те, чи можна зустріти кохання на зйомках

Телеканал СТБ

Найвідоміший холостяк країни, яскрава зірка української естради, суддя «Х-фактора» та Національного відбору на Євробачення розповів про те, де будує стосунки та чи можна знайти кохання на телепроекті. Андрій Данилко вважає, що з таким ритмом життя, як у нього, знімальний майданчик – одне з тих місць, де зустрічають другу половинку. Про це артист розповів в ексклюзивному інтерв’ю Viva.ua.

данилко холостяк

Нещодавно телеглядачам випала можливість самим пропонувати кандидатуру на телепроект «Холостяк». Одним із кандидатів став Андрій Михайлович Данилко. У недавньому інтерв’ю артиста запитали, як він ставиться до пошуків кохання на проекті.

«Ось я, наприклад. Де мені знайомитися? На «Х-факторі»? Ні. На сцені? Так ми весь час в поїздках. Ось були ми якось на гастролях в Туреччині, я ж там навіть з номера вийти не міг, місцеві за мною бігали, хотіли, щоб я купив шкіряну курточку (сміється. – Прим. ред.). Виходить, що ти знайомишся там, де працюєш, а це цілком може бути знімальний майданчик. У мене раніше найчастіше саме так і виходило», – розповів Данилко.

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Також Данилко зізнався, що не дуже любить стереотипи в житті. У кар’єрі йому часто доводиться міняти образи, тому все це в повсякденні він вважає зайвим. До слова, на своє весілля Данилко волів би йти в циліндрі та кедах.

«Всі ці заходи, свята, в яких люди грають якусь роль, наприклад, роль нареченого і нареченої, для них це театр в житті. А оскільки у мене театр все життя, то в такі моменти хочеться іншого. Наприклад, якщо це весілля, то на мені повинні бути кеди і циліндр на голові, щоб це було смішно. А якщо це червона доріжка, куди обов’язково потрібно надіти смокінг, я б ніколи на неї не вийшов», – поділився Андрій Данилко.

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