Найвідоміший холостяк країни, яскрава зірка української естради, суддя «Х-фактора» та Національного відбору на Євробачення розповів про те, де будує стосунки та чи можна знайти кохання на телепроекті. Андрій Данилко вважає, що з таким ритмом життя, як у нього, знімальний майданчик – одне з тих місць, де зустрічають другу половинку. Про це артист розповів в ексклюзивному інтерв’ю Viva.ua.

Нещодавно телеглядачам випала можливість самим пропонувати кандидатуру на телепроект «Холостяк». Одним із кандидатів став Андрій Михайлович Данилко. У недавньому інтерв’ю артиста запитали, як він ставиться до пошуків кохання на проекті.

«Ось я, наприклад. Де мені знайомитися? На «Х-факторі»? Ні. На сцені? Так ми весь час в поїздках. Ось були ми якось на гастролях в Туреччині, я ж там навіть з номера вийти не міг, місцеві за мною бігали, хотіли, щоб я купив шкіряну курточку (сміється. – Прим. ред.). Виходить, що ти знайомишся там, де працюєш, а це цілком може бути знімальний майданчик. У мене раніше найчастіше саме так і виходило», – розповів Данилко.

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Також Данилко зізнався, що не дуже любить стереотипи в житті. У кар’єрі йому часто доводиться міняти образи, тому все це в повсякденні він вважає зайвим. До слова, на своє весілля Данилко волів би йти в циліндрі та кедах.

«Всі ці заходи, свята, в яких люди грають якусь роль, наприклад, роль нареченого і нареченої, – для них це театр в житті. А оскільки у мене театр все життя, то в такі моменти хочеться іншого. Наприклад, якщо це весілля, то на мені повинні бути кеди і циліндр на голові, щоб це було смішно. А якщо це червона доріжка, куди обов’язково потрібно надіти смокінг, я б ніколи на неї не вийшов», – поділився Андрій Данилко.

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