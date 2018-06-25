Астрологи советуют Овнам обратить внимание на свои денежные дела, а Весам — найти общий язык с недругами. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на сегодня, 25 июня 2018 года, читайте в нашем гороскопе.

Читайте также: Гороскоп на сегодня — 26 июня 2018

Овен

Сегодня лучше заняться своими финансами. Ваши долги и просрочки напомнят о себе. Чем быстрее вы решите эти вопросы, тем быстрее вам станет легче.

Телец

Вы расстанетесь с очень близким человеком. Не грустите, все, что ни делается, все к лучшему.

Близнецы

Вам предстоит уехать в командировку. Соглашайтесь, все пойдет хорошо и вы сможете получить для себя выгоду.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Рак

День пройдет легко и спокойно. Смело воплощайте свои идеи в жизнь и двигайтесь вперед.

Лев

Вам может показаться, что вы столкнулись с серьезным препятствием на своем пути. Посмотрите на проблему с другой стороны и увидите, что все решается быстро.

Дева

Если есть какие-то вопросы, их лучше решить сейчас. Это самое благоприятное время. Не теряйте свой шанс.

Весы

Пробуйте найти общий язык с недругами. Сегодня их попустит и они пойдут вам навстречу в очень серьезных вопросах.

Читайте также: Гороскоп на 2018 год для исполнения мечты

Скорпион

Стоит задуматься о смене места работы, если вас не устраивают отношения с коллегами. Если хорошо подсуетитесь, то очень быстро найдете достойное место.

Стрелец

Ваша энергия будет кипеть через край. Используйте ее в нужном русле и вы только выиграете.

Козерог

Ваша целеустремленность и упрямство в скором будущем будут оценены и принесут долгожданные плоды. Вас ожидает серьезный разговор.

Водолей

Этот день вам сильно запомнится в хорошем смысле. Вы дождались своего знака судьбы. Теперь окончательное решение за вами.

Рыбы

В своих идеях идите до конца и не слушайте сплетников и завистников. Все, чего они хотят, это сбить вас с толку.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре