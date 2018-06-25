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Телеканал СТБ / Гороскоп на сегодня (25 июня 2018) от «Все буде добре»

Гороскоп на сегодня (25 июня 2018) от «Все буде добре»

Телеканал СТБ

Астрологи советуют Овнам обратить внимание на свои денежные дела, а Весам найти общий язык с недругами. Детальнее о прогнозах для знаков зодиака на сегодня, 25 июня 2018 года, читайте в нашем гороскопе.

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Овен

Сегодня лучше заняться своими финансами. Ваши долги и просрочки напомнят о себе. Чем быстрее вы решите эти вопросы, тем быстрее вам станет легче.

Телец

Вы расстанетесь с очень близким человеком. Не грустите, все, что ни делается, все к лучшему.

Близнецы

Вам предстоит уехать в командировку. Соглашайтесь, все пойдет хорошо и вы сможете получить для себя выгоду.

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Рак

День пройдет легко и спокойно. Смело воплощайте свои идеи в жизнь и двигайтесь вперед.

Лев

Вам может показаться, что вы столкнулись с серьезным препятствием на своем пути. Посмотрите на проблему с другой стороны и увидите, что все решается быстро.

Дева

Если есть какие-то вопросы, их лучше решить сейчас. Это самое благоприятное время. Не теряйте свой шанс.

Весы

Пробуйте найти общий язык с недругами. Сегодня их попустит и они пойдут вам навстречу в очень серьезных вопросах.

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Скорпион

Стоит задуматься о смене места работы, если вас не устраивают отношения с коллегами. Если хорошо подсуетитесь, то очень быстро найдете достойное место.

Стрелец

Ваша энергия будет кипеть через край. Используйте ее в нужном русле и вы только выиграете.

Козерог

Ваша целеустремленность и упрямство в скором будущем будут оценены и принесут долгожданные плоды. Вас ожидает серьезный разговор.

Водолей

Этот день вам сильно запомнится в хорошем смысле. Вы дождались своего знака судьбы. Теперь окончательное решение за вами.

Рыбы

В своих идеях идите до конца и не слушайте сплетников и завистников. Все, чего они хотят, это сбить вас с толку.

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