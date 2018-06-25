Астрологи радять Овнам звернути увагу на свої грошові справи, а Терезам — знайти спільну мову з недругами. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на сьогодні, 25 червня 2018 року, читайте в нашому гороскопі.

Овен

Сьогодні краще зайнятися своїми фінансами. Ваші борги і прострочення нагадають про себе. Чим швидше ви вирішите ці питання, тим швидше вам стане легше.

Телець

Ви розлучитеся з дуже близькою людиною. Не сумуйте, все, що робиться, все на краще.

Близнюки

Вас чекає відрядження. Погоджуйтеся, все піде добре і ви зможете отримати для себе вигоду.

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Рак

День пройде легко і спокійно. Сміливо втілюйте свої ідеї в життя і рухайтеся вперед.

Лев

Вам може здатися, що ви стикнулися з серйозною перешкодою на своєму шляху. Подивіться на проблему з іншого боку і побачите, що все вирішується швидко.

Діва

Якщо є якісь питання, їх краще вирішити зараз. Це найсприятливіший час. Не втрачайте свій шанс.

Терези

Намагайтеся знайти спільну мову з недругами. Сьогодні їх попустить і вони підуть вам назустріч в дуже серйозних питаннях.

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Скорпіон

Варто задуматися про зміну місця роботи, якщо вас не влаштовують стосунки з колегами. Якщо поквапитесь, то дуже швидко знайдете гідне місце.

Стрілець

Ваша енергія кипітиме через край. Використовуйте її в потрібному руслі і ви тільки виграєте.

Козеріг

Ваша цілеспрямованість і впертість в недалекому майбутньому будуть оцінені та принесуть довгоочікувані плоди. Вас чекає серйозна розмова.

Водолій

Цей день вам дуже запам’ятається в хорошому сенсі. Ви дочекалися свого знаку долі. Тепер остаточне рішення за вами.

Риби

У своїх ідеях йдіть до кінця і не слухайте пліткарів і заздрісників. Все, чого вони хочуть, це збити вас з пантелику.

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