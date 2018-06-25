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Телеканал СТБ / Гороскоп на сьогодні (25 червня 2018) від «Все буде добре»

Гороскоп на сьогодні (25 червня 2018) від «Все буде добре»

Телеканал СТБ

Астрологи радять Овнам звернути увагу на свої грошові справи, а Терезам знайти спільну мову з недругами. Детальніше про прогнози для знаків зодіаку на сьогодні, 25 червня 2018 року, читайте в нашому гороскопі.  

Овен

Сьогодні краще зайнятися своїми фінансами. Ваші борги і прострочення нагадають про себе. Чим швидше ви вирішите ці питання, тим швидше вам стане легше.  

Телець

Ви розлучитеся з дуже близькою людиною. Не сумуйте, все, що робиться, все на краще.

Близнюки

Вас чекає відрядження. Погоджуйтеся, все піде добре і ви зможете отримати для себе вигоду.  

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Рак

День пройде легко і спокійно. Сміливо втілюйте свої ідеї в життя і рухайтеся вперед.  

Лев

Вам може здатися, що ви стикнулися з серйозною перешкодою на своєму шляху. Подивіться на проблему з іншого боку і побачите, що все вирішується швидко.  

Діва

Якщо є якісь питання, їх краще вирішити зараз. Це найсприятливіший час. Не втрачайте свій шанс.  

Терези

Намагайтеся знайти спільну мову з недругами. Сьогодні їх попустить і вони підуть вам назустріч в дуже серйозних питаннях.  

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Скорпіон

Варто задуматися про зміну місця роботи, якщо вас не влаштовують стосунки з колегами. Якщо поквапитесь, то дуже швидко знайдете гідне місце.  

Стрілець

Ваша енергія кипітиме через край. Використовуйте її в потрібному руслі і ви тільки виграєте.  

Козеріг

Ваша цілеспрямованість і впертість в недалекому майбутньому будуть оцінені та принесуть довгоочікувані плоди. Вас чекає серйозна розмова.  

Водолій

Цей день вам дуже запам’ятається в хорошому сенсі. Ви дочекалися свого знаку долі.  Тепер остаточне рішення за вами.

Риби

У своїх ідеях йдіть до кінця і не слухайте пліткарів і заздрісників. Все, чого вони хочуть, це збити вас з пантелику.

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