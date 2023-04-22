«Позивний «Надія»: героиней 6 выпуска станет женщина, которая голыми руками пыталась остановить танк оккупантов

В это воскресенье, 23 апреля в 22:00, на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинкам, ежедневно приближающим нашу победу. В этот раз героиней выпуска станет начальница Шульгинской сельской военной администрации Луганской области, женщина, которая, на свой страх и риск, бросилась к вражескому танку, чтобы не дать оккупантам уничтожить флаг Украины – Наталья Петренко.

До войны Наталья мечтала создать в родном селе Шульгинка все условия для комфортной жизни, чтобы местные жители могли пользоваться качественными услугами, проводили интересный досуг.

«Конкретно я обещала быть максимально эффективным менеджером, привлекать инвестиции в общину», – поделится героиня.

Наталье и команде удалось привлечь к изменениям родной Шульгинки проект «Новое село» (это президентская инициатива, которая предусматривает строительство в сельской местности современных пространств для развития сел). На открытие «Нового села» приезжал даже Президент.

«У нас был киноклуб, у нас были бесплатные кружки, в которые привозили детей из города. Это первый молодежный центр в Украине, который финансировался за местный бюджет, – расскажет Наталья. – Там также было несколько групп компьютерной грамотности, куда приходили пожилые женщины и мужчины. Они говорили мне, что я дала им вторую молодость. Они одевали лучшую одежду и платки и сидели за компьютерами, создавая в пенсионных фондах свои собственные кабинеты. Я стояла за колонной и просто следила. Даже слеза навертывалась, ведь это давало крылья. Хотелось делать больше и лучше».

Уже через 72 часа после полномасштабного вторжения ее село, в 40 км от вражеской границы, уже было оккупировано. Именно прогрессивность наших городов и сел – то, что не дает покоя оккупантам, привыкшим жить в своем маленьком нищем мире.

«Первым вопросом от них было: “А это что, село?!”». – скажет героиня.

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О полномасштабном вторжении россиян, сокрушительных действиях оккупантов в родном селе, решении работать и помогать украинцам, бесстрашном сопротивлении – в откровенном интервью.

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

Video: Героиня 6 выпуска проекта «Позивний Надія» от 23.04.2023 Героиней 6 выпуска проекта «Позивний Надія» станет женщина, которая голыми руками пыталась остановить танк оккупантов. Смотрите 6 выпуск Позивний Надія с Надеждой Матвеевой 23.04.2023 на СТБ

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