«Позивний «Надія»: героїнею 6 випуску стане жінка, яка голими руками намагалась зупинити танк окупантів

Цієї неділі, 23 квітня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде 6 випуск проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу героїнею випуску стане начальниця Шульгинської сільської військової адміністрації Луганської області, жінка, яка, на свій страх і ризик, кинулась до ворожого танку, аби не дати окупантам знищити прапор України – Наталія Петренко.

До війни Наталія мріяла створити в рідному селі Шульгинка всі умови для комфортного життя, аби місцеві жителі могли користуватись якісними послугами, проводили цікаво своє дозвілля.

«Конкретно я обіцяла бути максимально ефективним менеджером, залучати інвестиції у громаду», – поділиться героїня.

Наталі та команді вдалось залучити до змін рідної Шульгинки проєкт «Нове село» (це президентська ініціатива, що передбачає будівництво у сільській місцевості сучасних просторів для розвитку сіл). На відкриття «Нового села» приїжджав навіть Президент.

«У нас був кіноклуб, ми мали безкоштовні гуртки, до яких привозили дітей з міста. Це перший молодіжний центр в Україні, який фінансувався за місцевий бюджет, – розповість Наталія, – Там також було декілька груп комп’ютерної грамотності, куди приходили літні жіночки і чоловіки. Вони казали мені, що я дала їм другу молодість. Вони вдягали свої кращий одяг та хустки і сиділи за комп’ютерами, створюючи в пенсійних фондах свої власні кабінети. Я стояла за колоною і просто спостерігала. Навіть сльоза наверталась, адже це те, що давало крила. Хотілось робити більше і краще».

Вже через 72 години після повномасштабного вторгнення її село, що за 40 км від ворожого кордону, уже було окуповане.

Саме прогресивність наших міст та сіл – те, що не дає спокою окупантам, які звикли жити у своєму маленькому вбогому світі.

«Першим питанням від них було: «А это что, село?!» – скаже героїня.

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Про повномасштабне вторгнення росіян, нищівні дії окупантів в рідному селі, рішення працювати та допомагати українцям, безстрашний супротив – у відвертому інтерв’ю.

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

Video: Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023 Героїнею 6 випуску проєкту «Позивний «Надія» стане жінка, яка голими руками намагалась зупинити танк окупантів. Дивіться 6 випуск проєкту Позивний Надія з Надією Матвєєвою 23.04.2023 на СТБ

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