Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 6 випуску стане жінка, яка голими руками намагалась зупинити танк окупантів

22.04.2023

Цієї неділі, 23 квітня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде 6 випуск проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу героїнею випуску стане начальниця Шульгинської сільської військової адміністрації Луганської області, жінка, яка, на свій страх і ризик, кинулась до ворожого танку, аби не дати окупантам знищити прапор України – Наталія Петренко.

Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023

До війни Наталія мріяла створити в рідному селі Шульгинка всі умови для комфортного життя, аби місцеві жителі могли користуватись якісними послугами, проводили цікаво своє дозвілля.

«Конкретно я обіцяла бути максимально ефективним менеджером, залучати інвестиції у громаду», – поділиться героїня.

Наталі та команді вдалось залучити до змін рідної Шульгинки проєкт «Нове село» (це президентська ініціатива, що передбачає будівництво у сільській місцевості сучасних просторів для розвитку сіл). На відкриття «Нового села» приїжджав навіть Президент.

«У нас був кіноклуб, ми мали безкоштовні гуртки, до яких привозили дітей з міста. Це перший молодіжний центр в Україні, який фінансувався за місцевий бюджет, – розповість Наталія, – Там також було декілька груп комп’ютерної грамотності, куди приходили літні жіночки і чоловіки. Вони казали мені, що я дала їм другу молодість. Вони вдягали свої кращий одяг та хустки і сиділи за комп’ютерами, створюючи в пенсійних фондах свої власні кабінети. Я стояла за колоною і просто спостерігала. Навіть сльоза наверталась, адже це те, що давало крила. Хотілось робити більше і краще».

Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023

Вже через 72 години після повномасштабного вторгнення її село, що за 40 км від ворожого кордону, уже було окуповане.

Саме прогресивність наших міст та сіл – те, що не дає спокою окупантам, які звикли жити у своєму маленькому вбогому світі.

«Першим питанням від них було: «А это что, село?!» – скаже героїня.

Більше на тему: Коли всі біжать в укриття, ми біжимо на бойову позицію: відверта сповідь офіцера Повітряних сил України у проєкті «Позивний «Надія»

Про повномасштабне вторгнення росіян, нищівні дії окупантів в рідному селі, рішення працювати та допомагати українцям, безстрашний супротив – у відвертому інтерв’ю.

Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

Video: Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023

Героїнею 6 випуску проєкту «Позивний «Надія» стане жінка, яка голими руками намагалась зупинити танк окупантів. Дивіться 6 випуск проєкту Позивний Надія з Надією Матвєєвою 23.04.2023 на СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023
Позивний Надія

Коли всі біжать в укриття, ми біжимо на бойову позицію: відверта сповідь офіцера Повітряних сил України у проєкті «Позивний «Надія»

 Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023
Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 5 випуску стане офіцер Повітряних сил України Ксенія Марко

 Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023
Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 4 випуску стане провідниця евакуаційних поїздів

 Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023
Позивний Надія

Розумієш, що у будь-який момент може прилетіти: журналістка Анна Калюжна про зйомку репортажу в Бахмуті у проєкті «Позивний Надія»

 Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023
Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 3 випуску стане безстрашна журналістка Анна Калюжна

 Героїня 6 випуску проєкту «Позивний Надія» від 23.04.2023
Позивний Надія

Облаштувала санаторій для 180 діток: відома рестораторка Катерина Терехова про волонтерство у проєкті «Позивний «Надія»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати