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Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героиней 4 выпуска станет проводница эвакуационных поездов

07.04.2023

В это воскресенье, 9 апреля в 22:00, на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинским женщинам, ежедневно приближающим нашу победу. В этот раз героиней выпуска станет железная женщина с большим и отзывчивым сердцем, проводница эвакуационных поездов – Наталья Кудрич.

Героиня 4 выпуска проекта «Позивний Надія» от 09.04.2023

«Она мчалась по дорогам смерти, чтобы спасти другие жизни. Мама и жена, которая вместо спасения себя и своих детей выбрала стать спасением для тысяч украинцев, бежавших от ужасов войны», – скажет Матвеева о героине нового выпуска.

Откровенная исповедь женщины начнется в привычном для нее месте – купе поезда. Проводницей Наталья работает уже 18 лет. И больше всего в этой работе ей нравится знакомство с новыми людьми и общение.

Несмотря на риски работы, она приняла решение помогать людям из самых горячих точек Украины эвакуироваться в относительно безопасные города.

Героиня 4 выпуска проекта «Позивний Надія» от 09.04.2023

О своей одной из самых страшных поездок Наталья вспоминает: «Первая поездка в Запорожье – это было отчаяние, жалость, страх…».

«Детки, мамы бросались под поезд, чтобы ехать. Они смотрят на поезд, как на последнюю надежду. По мере возможности мы принимали всех, кого могли. В вагоне может ехать 40 человек, а мы везли около 250», – расскажет героиня.

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Кроме откровений проводницы, личными переживаниями поделятся и ее дети.

Они скажут о бесстрашной маме: «Она любит эту работу, и может потерять жизнь за это».

О решении остаться в Украине и, несмотря на опасность и опасения мужа, продолжать работу, потере коллег во время атак рашистов, самые страшные эвакуации людей – в откровенном интервью.

Video: Героиня 4 выпуска проекта «Позивний Надія» от 09.04.2023

Героиней 4 выпуска проекта «Позивний Надія» станет проводница эвакуационных поездов. Смотрите 4 выпуск проекта Позивний Надія с Надеждой Матвеевой 09.04.2023 на СТБ

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

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