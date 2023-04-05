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Позивний Надія

Понимаешь, что в любой момент может прилететь: журналистка Анна Калюжная о съемке репортажа в Бахмуте в проекте «Позивний «Надія»

05.04.2023

В проекте СТБ собственной разработки – «Позивний «Надія»  – ведущая Надя Матвеева рассказывает об украинских защитницах, ежедневно приближающих нашу победу. Героиней прошлого выпуска стала Анна Калюжная – журналистка, освещающая жизнь военных на фронте. Она рассказала о репортаже, которым гордится больше всего и поделилась подробностями поездки в Бахмут.

«Позивний «Надія»: выпуск 3 о журналистке Анне Калюжной

Еще в начале полномасштабного вторжения каждый журналист ответил для себя на вопрос: готов ли он стать военным корреспондентом. Анна оказалась среди тех, кто принял этот вызов

Девушка работает в редакции Bihus Info. Один из первых ее репортажей был посвящен преступлениям оккупантов в селе Богдановка Киевской области.

«Те люди, у которых произошло горе, находились и находятся в не лучшем состоянии. Но так же, как я делаю свою работу, потому что это нужно, и эти люди, соглашающиеся все снова пережить, рассказывая мне истории, понимают, что это нужно. Мир должен об этом знать. А оккупанты должны быть наказаны. Если не нашими ВСУ, то в дальнейшем – международным трибуналом», – поделится мнением Анна.

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А вот один из самых страшных дней работы во время войны был в Бахмуте. Журналистка вспоминает: «Недавно мы ездили снимать в Бахмуте. Нас отправили в батальон разведки. Я хотела на «ноль», снять непосредственно оборону. До того, как я туда поехала, мои друзья и военные, и журналисты говорили: “Только не переезжай через реку”. Я не понимала все точки обороны – где этот “ноль”. И вот мы переезжаем понтон. Приходит осознание, что сейчас в любой момент может прилететь. Плюс, опасность в том, что ты не можешь скрыться: мы едем через реку, в машине в 500 м от нуля. Это реально небезопасный момент. Чувствовалось напряжение, но все закончилось хорошо. Я осталась довольна репортажем. Один из самых удачных, что я делала. Материал отметили даже те коллеги-военкоры, которые занимались освещением событий, начиная с 2014 года».

Полный выпуск смотрите здесь.

Смотрите «Позивний «Надія» каждое воскресенье в 22:00 на СТБ.

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