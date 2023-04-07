«Позивний «Надія»: героїнею 4 випуску стане провідниця евакуаційних поїздів

Цієї неділі, 9 квітня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде четвертий випуск проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українським жінкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу героїнею випуску стане залізна жінка з великим та чуйним серцем, провідниця евакуаційних поїздів – Наталія Кудрич.

«Вона мчала дорогами смерті, аби врятувати інші життя. Мама та дружина, яка замість порятунку себе і своїх дітей обрала стати порятунком для тисяч українців, які тікали від жахіть війни», – скаже Матвєєва про героїню нового випуску.

Відверта сповідь жінки розпочнеться у звичному для неї місці – купе потяга. Провідницею Наталія працює вже 18 років. І найбільше в цій роботі їй подобається знайомства з новими людьми та спілкування.

Незважаючи на ризики роботи, вона прийняла рішення допомагати людям з найгарячіших точок України евакуйовуватися у відносно безпечні міста.

Про свою одну із найстрашніших поїздок Наталія згадує: «Перша поїздка в Запоріжжя – це були розпач, жаль, страх..».

«Діточки, мами кидалися під поїзд, аби їхати. Вони дивляться на потяг, як на останню надію. По мірі можливості ми брали всіх, кого могли. У вагоні може їхати 40 осіб, а ми везли близько 250», – розповість героїня.

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Окрім одкровень провідниці, особистими переживаннями поділяться і її діти.

Малеча скаже про безстрашну маму: «Вона любить ту роботу, але може втратити життя за це».

Про рішення залишитись в Україні та, попри небезпеку та застороги чоловіка, продовжувати роботу, втрату колег під час атак рашистів, найстрашніші евакуації людей – у відвертому інтерв’ю.

Video: Героїня 4 випуску проєкту «Позивний Надія» від 09.04.2023 Героїнею 4 випуску проєкту «Позивний «Надія» стане провідниця евакуаційних поїздів. Дивіться 4 випуск проєкту Позивний Надія з Надією Матвєєвою 09.04.2023 на СТБ

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

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