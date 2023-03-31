«Позивний «Надія»: героиней 3 выпуска станет бесстрашная журналистка Анна Калюжная

В это воскресенье, 2 апреля в 22:00, на телеканале СТБ выйдет третий выпуск проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинским женщинам, ежедневно приближающим нашу победу. В этот раз героиней выпуска станет Анна Калюжная – журналистка, освещающая жизнь военных на фронте.

«Ее глаза – глаза мира, ведь именно из-за таких, как она, миллионы людей могут увидеть страшные преступления окупантов и одновременно – смелые подвиги наших героев. Она уже в десятый раз едет журналистом на фронт. Одна из первых сняла репортаж с Бахмута. И подчеркивает, что ее обязанность – сделать так, чтобы героев знали и помнили», – говорит о Калюжной ведущая Надя Матвеева.

Еще в начале полномасштабного вторжения каждый журналист ответил для себя на вопрос: готов ли он стать военным корреспондентом. Анна оказалась среди тех, кто принял этот вызов.

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Девушка работает в редакции Bihus Info. Один из первых ее репортажей был посвящен преступлениям оккупантов в селе Богдановка Киевской области.

«Те люди, у которых произошло горе, находились и находятся в не лучшем состоянии. Но так же, как я делаю свою работу, потому что это нужно, и эти люди, соглашающиеся все снова пережить, рассказывая мне истории, понимают, что это нужно. Мир должен об этом знать. А оккупанты должны быть наказаны. Если не нашими ВСУ, то в дальнейшем – международным трибуналом», – поделится мнением Анна.

Об историях, наиболее поразивших героиню, решении стать военным корреспондентом, откровении украинских защитников и последних словах, которые она сказала погибшему другу-защитнику Украины – в новом выпуске.

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

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