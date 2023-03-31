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Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 3 випуску стане безстрашна журналістка Анна Калюжна

31.03.2023

Цієї неділі, 2 квітня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде третій випуск проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українським жінкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу героїнею випуску стане Анна Калюжна – журналістка, яка висвітлює життя військових на фронті.

Героїня 3 випуску проєкту «Позивний Надія» від 02.04.2023

«Її очі – очі світу, адже саме через таких, як вона, мільйони людей можуть побачити страшні злочини окупантів і водночас – сміливі подвиги наших героїв. Вона вже вдесяте їде журналістом на фронт. Одна з перших відзняла репортаж з Бахмуту. І наголошує, що її обов’язок – зробити так, щоб героїв знали та пам’ятали», – говорить про Калюжну ведуча Надя Матвєєва.

Ще на початку повномасштабного вторгнення кожен журналіст відповів для себе на питання: чи готовий він стати військовим кореспондентом. Анна опинилась серед тих, хто прийняв цей виклик.

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 Дівчина працює у редакції Bihus info. Один із перших її репортажів був присвячений злочинам окупантів у селі Богданівка Київської області.

«Ті люди, у котрих сталось горе, перебували і перебувають у не найкращому стані. Але так само, як я роблю свою роботу, тому що це потрібно, і ці люди, які погоджуються все знову пережити, розповідаючи мені історії, розуміють, що це потрібно. Світ має про це знати. А окупанти мають бути покарані. Якщо не нашими ЗСУ, то у подальшому – міжнародним трибуналом», – поділиться думкою Анна.

Героїня 3 випуску проєкту «Позивний Надія» від 02.04.2023

Про історії, які найбільше вразили героїню, рішення стати військовим кореспондентом, одкровення українських захисників та останні слова, які вона сказала загиблому другу-захиснику України – у новому випуску.

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

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