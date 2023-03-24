«Позивний «Надія»: героиней 2 выпуска станет одна из самых успешных рестораторов довоенного времени – Екатерина Терехова

В это воскресенье, 26 марта в 22:00, на телеканале СТБ выйдет второй выпуск проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинским женщинам, ежедневно приближающим нашу победу. На этот раз речь пойдет о девушке, которая до войны была одной из самых успешных рестораторов, – Екатерине Тереховой. Сейчас она открыла новую себя в совсем другом непростом деле – волонтерстве.

«Довольно долгое время я была руководительницей одного известного заведения премиального сегмента. Там я приобрела влиятельных друзей, контакты с бизнесменами, политиками, спортсменами, исполнителями. С командой Closer делали такие громкие фестивали как Black! Factory Festival, Strichka Festival, работала на Кураже Базар. У меня была классная, яркая, очень веселая жизнь», – расскажет героиня.

С первых дней войны она активно волонтерит: «В начале войны срочными были несколько вещей: нижнее белье, носки, продукты питания. Затем добавилась терроборона, а также молодые курсанты с военной кафедры».

Сейчас Екатерина находится в поселке Березинка Закарпатской области, но не потому, что открывает новый ресторан, а потому что помогает другим. Там она организовала шелтер для семей вынужденных переселенцев, где они могут жить и полноценно питаться.

Полномасштабная война открыла ее настоящую суперсилу – собрать все, что нужно, за короткий срок, накормить почти 200 детей, согреть заботой и теплом каждого, кто в этом нуждается.

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О личной драме в жизни, потерях и достоянии, помощи детям, обустройстве санатория, а также разочаровании и сложных этапах – в откровенном интервью.

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

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