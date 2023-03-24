Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Все проекты
ua
Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героиней 2 выпуска станет одна из самых успешных рестораторов довоенного времени – Екатерина Терехова

24.03.2023

В это воскресенье, 26 марта в 22:00, на телеканале СТБ выйдет второй выпуск проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинским женщинам, ежедневно приближающим нашу победу. На этот раз речь пойдет о девушке, которая до войны была одной из самых успешных рестораторов, – Екатерине Тереховой. Сейчас она открыла новую себя в совсем другом непростом деле – волонтерстве.

Героиня 2 выпуска проекта «Позивний Надія» от 26.03.2023

«Довольно долгое время я была руководительницей одного известного заведения премиального сегмента. Там я приобрела влиятельных друзей, контакты с бизнесменами, политиками, спортсменами, исполнителями. С командой Closer делали такие громкие фестивали как Black! Factory Festival, Strichka Festival, работала на Кураже Базар. У меня была классная, яркая, очень веселая жизнь», – расскажет героиня.

Героиня 2 выпуска проекта «Позивний Надія» от 26.03.2023

С первых дней войны она активно волонтерит: «В начале войны срочными были несколько вещей: нижнее белье, носки, продукты питания. Затем добавилась терроборона, а также молодые курсанты с военной кафедры».

Сейчас Екатерина находится в поселке Березинка Закарпатской области, но не потому, что открывает новый ресторан, а потому что помогает другим. Там она организовала шелтер для семей вынужденных переселенцев, где они могут жить и полноценно питаться.

Героиня 2 выпуска проекта «Позивний Надія» от 26.03.2023

Полномасштабная война открыла ее настоящую суперсилу – собрать все, что нужно, за короткий срок, накормить почти 200 детей, согреть заботой и теплом каждого, кто в этом нуждается.

Больше по теме: Это моя профессиональная обязанность: черниговская акушерка Вера Целик о родах во время войны в проекте СТБ «Позивний «Надія»

О личной драме в жизни, потерях и достоянии, помощи детям, обустройстве санатория, а также разочаровании и сложных этапах – в откровенном интервью.

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Героиня 2 выпуска проекта «Позивний Надія» от 26.03.2023
Позивний Надія

Это моя профессиональная обязанность: черниговская акушерка Вера Целик о родах во время войны в проекте СТБ «Позивний «Надія»

 Героиня 2 выпуска проекта «Позивний Надія» от 26.03.2023
Позивний Надія

42 дня казались вечностью: героиней 1 выпуска проекта «Позивний «Надія» станет акушерка из Чернигова

 Героиня 2 выпуска проекта «Позивний Надія» от 26.03.2023
Позивний Надія

Ведущая Надежда Матвеева ранила лоб во время съемок нового проекта СТБ «Позивний Надія»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить