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Позивний Надія

«Позивний «Надія»: героїнею 2 випуску стане одна із найуспішніших рестораторок довоєнного часу – Катерина Терехова

24.03.2023

Цієї неділі, 26 березня о 22:00, на телеканалі СТБ вийде другий випуск  проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українським жінкам, які щодня наближають нашу перемогу. Цього разу мова піде про дівчину, яка до війни була однією з найуспішніших рестораторок – Катерину Терехову. Зараз вона відкрила нову себе у зовсім іншій непростій справі – волонтерстві.

Героїня 2 випуску проєкту «Позивний Надія» від 26.03.2023

«Досить довгий час я була керівницею одного відомого закладу преміального сегменту. Там я набула впливових друзів, контакти з бізнесменами, політиками, спортсменами, виконавцями. З командою Closer робили такі гучні фестивалі, як Black! Factory Festival, Strichka Festival, працювала на Кураж Базар. Я мала класне, яскраве, дуже веселе життя», – розповість героїня.

Героїня 2 випуску проєкту «Позивний Надія» від 26.03.2023

З перших днів війни вона активно волонтерить: «На початку війни терміновими були декілька речей: спідня білизна, шкарпетки, продукти харчування. Потім додалася тероборона, а також молоді курсанти з військової кафедри».

Зараз Катерина перебуває у селищі Березинка Закарпатської області, але не через те, що відкриває новий ресторан, а тому що допомагає іншим. Там вона організувала шелтер для родин вимушених переселенців, де вони мають змогу жити та повноцінно харчуватися.  

Героїня 2 випуску проєкту «Позивний Надія» від 26.03.2023

Повномасштабна війна відкрила її справжню суперсилу – зібрати все, що потрібно, за короткий термін, нагодувати майже 200 дітей, зігріти турботою та теплом кожного, хто цього потребує.

Більше на тему: Це мій професійний обов’язок: чернігівська акушерка Віра Целик про пологи під час війни у проєкті СТБ «Позивний «Надія»

Про особисту драму у житті, втрати та надбання, допомогу дітям, облаштування санаторію, а також розчарування та складні етапи  – у відвертому інтерв’ю.

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

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