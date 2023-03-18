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Позивний Надія

42 дня казались вечностью: героиней 1 выпуска проекта «Позивний «Надія» станет акушерка из Чернигова

18.03.2023

В это воскресенье, 19 марта в 22:00, в эфире телеканала СТБ состоится премьера проекта собственной разработки – «Позивний «Надія». Он посвящен несокрушимым украинским женщинам, ежедневно приближающим нашу победу. В каждом выпуске Надежда Матвеева отправляется туда, где проходил личный фронт героини выпуска. Уже в это воскресенье — история черниговской акушерки, которая 42 дня принимала роды в окруженном врагом городе.

Героиня 1 выпуска проекта «Позивний Надія» от 19.03.2023

В бомбоубежище Чернигова, несмотря на усталость и волнение за родных, старшая акушерка Вера Целик продолжала помогать появляться на свет новым украинцам.

«Я работаю в родильном отделении уже 30 лет. Больше всего мне запомнятся роды во время войны. 24 февраля около 23:00 эвакуировались в бомбоубежище. Там оставались на 42 дня, – расскажет героиня, – До войны женщины рожали, на живот им клали ребенка, они его обнимали. В такие моменты маму переполняют эмоции счастья. А в то время это были эмоции страха и отчаяния. 42 дня казались вечностью».

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О родах под звуки взрывов, силах на работу, вдохновении и поддержке даже в самые темные времена, самый страшный день — в откровенном интервью. А также – экскурсия по бомбоубежищу, где появлялась новая жизнь.

Смотрите «Позивний «Надія» в это воскресенье в 22:00 на СТБ.

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