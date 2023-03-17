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Позивний Надія

Ведущая Надежда Матвеева ранила лоб во время съемок нового проекта СТБ «Позивний Надія»

17.03.2023

19 марта в эфире телеканала СТБ состоится премьера проекта собственной разработки – «Позивний «Надія», посвященный несокрушимым украинским женщинам, ежедневно приближающим нашу победу. В каждом выпуске Надежда Матвеева отправляется туда, где проходил личный фронт героини выпуска. Во время очередных съемок, посвященных снайперше, ведущая решилась попытаться пострелять из винтовки, но ранила лоб.

Ведущая Надежда Матвеева ранила лоб во время съемок: как это произошло

«Мы с командой снимали эпизод с одной из героинь, снайпершей Ириной. Вместе отправились на полигон, чтобы я посмотрела, как снайпер стреляет из винтовки и сама попыталась это сделать, – рассказала Матвеева. — Я старалась сделать все осторожно и правильно, но во время выстрела из винтовки оптическим устройством мне повредило лоб. Пришлось обратиться в больницу, где хирург искусно наложил несколько швов. Их сейчас почти не видно. Надеюсь, все быстро заживет».

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Этот случай встревожил промокоманду СТБ, поскольку на следующий день была запланирована съемка эфирного ролика нового проекта. Однако отважная ведущая была решительно настроена на работу, несмотря на травму.

«Профессиональные гримеры СТБ хорошо поработали, чтобы скрыть шрам на лице. И еще раз доказали, что возможно все», — добавила Надежда.

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