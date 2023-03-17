Ведуча Надія Матвєєва поранила лоба під час зйомок нового проєкту СТБ «Позивний Надія»

19 березня в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем‘єра проєкту власної розробки – «Позивний «Надія», присвячений незламним українським жінкам, які щодня наближають нашу перемогу. В кожному випуску Надія Матвєєва відправляється туди, де проходив особистий фронт героїні випуску. Під час чергових знімань, присвячених снайперці, ведуча наважилась спробувати постріляти з гвинтівки, але поранила лоба.

«Ми з командою знімали епізод з однією з героїнь, снайперкою Іриною. Разом вирушили на полігон, аби я подивилась, як снайпер стріляє з гвинтівки і сама спробувала це зробити, – розповіла Матвєєва. — Я намагалась зробити все обережно і правильно, але під час пострілу з гвинтівки оптичним пристроєм мені пошкодило лоба. Довелося звернутися в лікарню, де хірург майстерно наклав декілька швів. Їх зараз майже не видно. Сподіваюсь, все швидко загоїться».

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Цей випадок стривожив промокоманду СТБ, оскільки наступного дня була вже запланована зйомка ефірного ролику нового проєкту. Однак відважна ведуча була рішуче налаштована працювати, незважаючи на травму.

«Професійні гримери СТБ добре попрацювали, аби приховати шрам на обличчі. І вкотре довели, що можливо все», — додала Надія.

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