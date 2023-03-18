42 дні здавались вічністю: героїнею 1 випуску проєкту «Позивний «Надія» стане акушерка з Чернігова

Цієї неділі, 19 березня о 22:00, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем‘єра проєкту власної розробки – «Позивний «Надія». Він присвячений незламним українським жінкам, які щодня наближають нашу перемогу. В кожному випуску Надія Матвєєва відправляється туди, де проходив особистий фронт героїні випуску. Уже цієї неділі – історія чернігівської акушерки, яка 42 дні приймала пологи в оточеному ворогом місті.

У бомбосховищі Чернігова, попри втому та хвилювання за рідних, старша акушерка Віра Целик продовжувала допомагати з’являтися на світ новим українцям.

«Я працюю в пологовому відділенні вже 30 років. Найбільше мені запам’ятаються пологи під час війни. 24 лютого близько 23:00 евакуювались у бомбосховище. Там залишались на 42 дні, – розповість героїня, – До війни жінка народжувала, на живіт їй клали дитину, вона її обіймала. У такі миті маму переповнюють емоції щастя. А на той час це були емоції страху та відчаю. 42 дні здавались вічністю».

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Про пологи під звуки вибухів, сили на роботу, натхнення та підтримку навіть у найтемніші часи, найстрашніший день – у відвертому інтерв’ю. А також – екскурсія бомбосховищем, де з’являлося нове життя.

Дивіться «Позивний «Надія» цієї неділі о 22:00 на СТБ.

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