Емпанадас із м’ясом та картоплею: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Ви пам’ятаєте свої улюблені пиріжки з дитинства? Ті, що бабуся готувала, ― запашні, які можна їсти з молоком або холодним квасом? А хочете скуштувати пиріжки з дитинства Ектора Хіменеса-Браво? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірних пиріжків з дитинства, які легко можна приготувати з українських продуктів. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти для тіста:
- борошно — 360 г
- сіль — ½ ч. л.
- вершкове масло (нарізане кубиками) — 170 г
- яйце — 1 шт.
- молоко — 125 мл
Спосіб приготування тіста:
- Змішайте борошно і сіль у процесорі (можете вимішати руками).
- Додайте вершкове масло, яйце та молоко. Вимішуйте доти, доки не будуть утворюватись невеликі окремі кульки і тісто не стане м’яким та еластичним.
- Зробіть кулю з тіста і дайте йому відпочити 10 хвилин.
- Розділіть тісто на дві кулі та розкачайте тонкою скалкою два диски.
- Кільцем або формою 12 см виріжте малі диски.
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Інгредієнти для начинки:
- яловичий фарш — 300 г
- варена картопля — 2 шт.
- сіль — ¼ ч. л. (якщо використовуєте свіжий часник або цибулю, то ½ ч. л. солі)
- гранульований часник — ¼ ч. л. (або ½ зубчика часнику)
- гранульована цибуля — ¼ ч. л. (або 50 г нарізаної цибулі)
- зіра (кумин) — ¼ ч. л. (продається на базарах у відділах спецій)
- соус (хогао) — 2 ст. л. (дивіться рецепт далі)
- олія — 1 ст. л.
Спосіб приготування начинки:
- Обсмажте фарш.
- Додайте спеції, варену картоплю (її потрібно трохи пом’яти), олію і соус.
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Інгредієнти для соусу хогао:
- дрібно нарізана цибуля — 100 г
- нарізаний томат — 200 г
- зелена цибуля — 100 г
- олія — 1 ч. л.
- нарізаний болгарський перець — 50 г
- томатна паста — 1 ч. л.
- сіль — ½ ч. л.
- дрібно нарізаний часник — 1 зубчик
Спосіб приготування хогао:
- Покладіть усі інгредієнти, крім томатної пасти, в нагріту пательню і обсмажуйте до м’якості на середньому вогні.
- Додайте томатну пасту і обсмажуйте ще 3 хвилини.
Тістові диски наповніть начинкою і сформуйте емпанадас. Змажте їх яйцем і запікайте в духовці 20―25 хвилин за температури 190 °С.
Готові емпанадас подаються із соусом табаско або чилі.
Смачного!
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