Емпанадас із м’ясом та картоплею: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Ви пам’ятаєте свої улюблені пиріжки з дитинства? Ті, що бабуся готувала, ― запашні, які можна їсти з молоком або холодним квасом? А хочете скуштувати пиріжки з дитинства Ектора Хіменеса-Браво? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірних пиріжків з дитинства, які легко можна приготувати з українських продуктів. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

борошно — 360 г

сіль — ½ ч. л.

вершкове масло (нарізане кубиками) — 170 г

яйце — 1 шт.

молоко — 125 мл

Спосіб приготування тіста:

Змішайте борошно і сіль у процесорі (можете вимішати руками). Додайте вершкове масло, яйце та молоко. Вимішуйте доти, доки не будуть утворюватись невеликі окремі кульки і тісто не стане м’яким та еластичним. Зробіть кулю з тіста і дайте йому відпочити 10 хвилин. Розділіть тісто на дві кулі та розкачайте тонкою скалкою два диски. Кільцем або формою 12 см виріжте малі диски.

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Інгредієнти для начинки:

яловичий фарш — 300 г

варена картопля — 2 шт.

сіль — ¼ ч. л. (якщо використовуєте свіжий часник або цибулю, то ½ ч. л. солі)

гранульований часник — ¼ ч. л. (або ½ зубчика часнику)

гранульована цибуля — ¼ ч. л. (або 50 г нарізаної цибулі)

зіра (кумин) — ¼ ч. л. (продається на базарах у відділах спецій)

соус (хогао) — 2 ст. л. (дивіться рецепт далі)

олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування начинки:

Обсмажте фарш. Додайте спеції, варену картоплю (її потрібно трохи пом’яти), олію і соус.

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Інгредієнти для соусу хогао:

дрібно нарізана цибуля — 100 г

нарізаний томат — 200 г

зелена цибуля — 100 г

олія — 1 ч. л.

нарізаний болгарський перець — 50 г

томатна паста — 1 ч. л.

сіль — ½ ч. л.

дрібно нарізаний часник — 1 зубчик

Спосіб приготування хогао:

Покладіть усі інгредієнти, крім томатної пасти, в нагріту пательню і обсмажуйте до м’якості на середньому вогні. Додайте томатну пасту і обсмажуйте ще 3 хвилини.

Тістові диски наповніть начинкою і сформуйте емпанадас. Змажте їх яйцем і запікайте в духовці 20―25 хвилин за температури 190 °С.

Готові емпанадас подаються із соусом табаско або чилі.

Смачного!

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