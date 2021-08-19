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Емпанадас із м’ясом та картоплею: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

19.08.2021

Ви пам’ятаєте свої улюблені пиріжки з дитинства? Ті, що бабуся готувала, ― запашні, які можна їсти з молоком або холодним квасом? А хочете скуштувати пиріжки з дитинства Ектора Хіменеса-Браво? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірних пиріжків з дитинства, які легко можна приготувати з українських продуктів. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти для тіста:

  • борошно — 360 г 
  • сіль — ½ ч. л. 
  • вершкове масло (нарізане кубиками) — 170 г 
  • яйце — 1 шт. 
  • молоко — 125 мл 

Спосіб приготування тіста:

  1. Змішайте борошно і сіль у процесорі (можете вимішати руками).
  2. Додайте вершкове масло, яйце та молоко. Вимішуйте доти, доки не будуть утворюватись невеликі окремі кульки і тісто не стане м’яким та еластичним.
  3. Зробіть кулю з тіста і дайте йому відпочити 10 хвилин.
  4. Розділіть тісто на дві кулі та розкачайте тонкою скалкою два диски.
  5. Кільцем або формою 12 см виріжте малі диски.

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Інгредієнти для начинки:

  • яловичий фарш — 300 г 
  • варена картопля — 2 шт. 
  • сіль — ¼ ч. л. (якщо використовуєте свіжий часник або цибулю, то ½ ч. л. солі) 
  • гранульований часник — ¼ ч. л. (або ½ зубчика часнику)
  • гранульована цибуля — ¼ ч. л. (або 50 г нарізаної цибулі)
  • зіра (кумин) — ¼ ч. л. (продається на базарах у відділах спецій)
  • соус (хогао) — 2 ст. л. (дивіться рецепт далі)
  • олія — 1 ст. л. 

Спосіб приготування начинки:

  1. Обсмажте фарш.
  2. Додайте спеції, варену картоплю (її потрібно трохи пом’яти), олію і соус. 

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Інгредієнти для соусу хогао:

  • дрібно нарізана цибуля — 100 г 
  • нарізаний томат — 200 г 
  • зелена цибуля — 100 г 
  • олія — 1 ч. л. 
  • нарізаний болгарський перець — 50 г 
  • томатна паста — 1 ч. л. 
  • сіль — ½ ч. л. 
  • дрібно нарізаний часник — 1 зубчик 

Спосіб приготування хогао:

  1. Покладіть усі інгредієнти, крім томатної пасти, в нагріту пательню і обсмажуйте до м’якості на середньому вогні.
  2. Додайте томатну пасту і обсмажуйте ще 3 хвилини.

Тістові диски наповніть начинкою і сформуйте емпанадас. Змажте їх яйцем і запікайте в духовці 20―25 хвилин за температури 190 °С.

Готові емпанадас подаються із соусом табаско або чилі.

Смачного!

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