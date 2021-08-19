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Эмпанадас с мясом и картофелем: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

19.08.2021

Вы помните свои любимые пирожки с детства? Те, что бабушка готовила, ― душистые, которые можно есть с молоком или холодным квасом? А хотите попробовать пирожки с детства Эктора Хименеса-Браво? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятных пирожков с детства, которые с легкостью можно приготовить из украинских продуктов. Подробнее читайте в материале.

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Ингредиенты для теста:

  • мука — 360 г
  • соль — ½ ч. л.
  • сливочное масло (нарезанное кубиками) — 170 г
  • яйцо — 1 шт.
  • молоко — 125 мл

Способ приготовления теста:

  1. Смешайте муку и соль в процессоре (можете смешать руками).
  2. Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко. Вымешивайте до тех пор, пока не будут образовываться небольшие отдельные шарики и тесто не станет мягким и эластичным.
  3. Сделайте шар из теста и дайте ему отдохнуть 10 минут.
  4. Разделите тесто на два шарика и раскатайте тонкой скалкой два диска.
  5. Кольцом или формой 12 см сделайте маленькие диски.

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Ингредиенты для начинки:

  • говяжий фарш — 300 г
  • вареный картофель — 2 шт.
  • соль — ¼ ч. л. (если используете свежий чеснок или лук, то ½ ч. л. соли)
  • гранулированный чеснок — ¼ ч. л. (или ½ зубчика чеснока)
  • гранулированный лук — ¼ ч. л. (или 50 г нарезанного лука)
  • зира (кумин) — ¼ ч. л. (продается на рынках в отделах специй)
  • соус (хогао) — 2 ст. л. (смотрите рецепт ниже)
  • растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления начинки:

  1. Обжарьте мясо.
  2. Добавьте специи, вареный картофель (его нужно немного помять), масло и соус.

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Ингредиенты для соуса хогао:

  • мелко нарезанный лук — 100 г
  • нарезанный томат — 200 г
  • зеленый лук — 100 г
  • растительное масло — 1 ч. л.
  • нарезанный болгарский перец — 50 г
  • томатная паста —1 ч. л.
  • соль — ½ ч. л.
  • мелко нарезанный чеснок — 1 зубчик

Способ приготовления хогао:

  1. Положите все ингредиенты, кроме томатной пасты, в нагретую сковороду и обжаривайте до мягкости на среднем огне.
  2. Добавьте томатную пасту и обжаривайте еще 3 минуты.

Диски из теста наполните начинкой и сформируйте эмпанадас. Смажьте их яйцом и запекайте в духовке 20―25 минут при температуре 190 °С.

Готовые эмпанадас подаются с соусом табаско или чили.

Приятного аппетита!

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