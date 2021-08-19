Эмпанадас с мясом и картофелем: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Вы помните свои любимые пирожки с детства? Те, что бабушка готовила, ― душистые, которые можно есть с молоком или холодным квасом? А хотите попробовать пирожки с детства Эктора Хименеса-Браво? Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт невероятных пирожков с детства, которые с легкостью можно приготовить из украинских продуктов. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты для теста:
- мука — 360 г
- соль — ½ ч. л.
- сливочное масло (нарезанное кубиками) — 170 г
- яйцо — 1 шт.
- молоко — 125 мл
Способ приготовления теста:
- Смешайте муку и соль в процессоре (можете смешать руками).
- Добавьте сливочное масло, яйцо и молоко. Вымешивайте до тех пор, пока не будут образовываться небольшие отдельные шарики и тесто не станет мягким и эластичным.
- Сделайте шар из теста и дайте ему отдохнуть 10 минут.
- Разделите тесто на два шарика и раскатайте тонкой скалкой два диска.
- Кольцом или формой 12 см сделайте маленькие диски.
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Ингредиенты для начинки:
- говяжий фарш — 300 г
- вареный картофель — 2 шт.
- соль — ¼ ч. л. (если используете свежий чеснок или лук, то ½ ч. л. соли)
- гранулированный чеснок — ¼ ч. л. (или ½ зубчика чеснока)
- гранулированный лук — ¼ ч. л. (или 50 г нарезанного лука)
- зира (кумин) — ¼ ч. л. (продается на рынках в отделах специй)
- соус (хогао) — 2 ст. л. (смотрите рецепт ниже)
- растительное масло — 1 ст. л.
Способ приготовления начинки:
- Обжарьте мясо.
- Добавьте специи, вареный картофель (его нужно немного помять), масло и соус.
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Ингредиенты для соуса хогао:
- мелко нарезанный лук — 100 г
- нарезанный томат — 200 г
- зеленый лук — 100 г
- растительное масло — 1 ч. л.
- нарезанный болгарский перец — 50 г
- томатная паста —1 ч. л.
- соль — ½ ч. л.
- мелко нарезанный чеснок — 1 зубчик
Способ приготовления хогао:
- Положите все ингредиенты, кроме томатной пасты, в нагретую сковороду и обжаривайте до мягкости на среднем огне.
- Добавьте томатную пасту и обжаривайте еще 3 минуты.
Диски из теста наполните начинкой и сформируйте эмпанадас. Смажьте их яйцом и запекайте в духовке 20―25 минут при температуре 190 °С.
Готовые эмпанадас подаются с соусом табаско или чили.
Приятного аппетита!
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