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Софрито: рецепт закуски от Эктора Хименеса-Браво

17.07.2021

Софрито — это лучшая летняя закуска испанской и португальской кухни. Обычно это ароматные ингредиенты, нарезанные мелкими кусочками, обжаренные или тушеные в растительном масле. Рецепт софрито от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво хорошо подойдет к вашему любимому сыру, рыбе или утке. Берите клубнику и скорее готовить вместе с профессионалом!

Ингредиенты:

  • Лук красный — 50 г
  • Фенхель — 70 г
  • Клубника — 300 г
  • Черный перец — 7 г
  • Оливковое масло — 70 г
  • Моцарелла — 125 г
  • Сливки 30% — 35 г

Способ приготовления:

  1. Моцареллу нарезаем соломкой. Сливки нагреваем до 60 градусов, добавляем моцареллу и убираем на час отдыхать.
  2. Красный лук и фенхель нарезаем мелкими кубиками и обжариваем в большом количестве оливкового масла.
  3. Добавляем семена подсолнечника.
  4. Когда овощи поджарились добавляем помятую руками клубнику, соль и черный перец.
  5. Тушим 5 минут на среднем огне.
  6. На тарелку выливаем наш софрито, сверху добавляем страчателлу, соль и перец, украшаем зеленью фенхеля.

Приятного аппетита!

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