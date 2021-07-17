Софрито: рецепт закуски от Эктора Хименеса-Браво
17.07.2021
Софрито — это лучшая летняя закуска испанской и португальской кухни. Обычно это ароматные ингредиенты, нарезанные мелкими кусочками, обжаренные или тушеные в растительном масле. Рецепт софрито от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво хорошо подойдет к вашему любимому сыру, рыбе или утке. Берите клубнику и скорее готовить вместе с профессионалом!
Ингредиенты:
- Лук красный — 50 г
- Фенхель — 70 г
- Клубника — 300 г
- Черный перец — 7 г
- Оливковое масло — 70 г
- Моцарелла — 125 г
- Сливки 30% — 35 г
Способ приготовления:
- Моцареллу нарезаем соломкой. Сливки нагреваем до 60 градусов, добавляем моцареллу и убираем на час отдыхать.
- Красный лук и фенхель нарезаем мелкими кубиками и обжариваем в большом количестве оливкового масла.
- Добавляем семена подсолнечника.
- Когда овощи поджарились добавляем помятую руками клубнику, соль и черный перец.
- Тушим 5 минут на среднем огне.
- На тарелку выливаем наш софрито, сверху добавляем страчателлу, соль и перец, украшаем зеленью фенхеля.
Приятного аппетита!
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