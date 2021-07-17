Софрито — это лучшая летняя закуска испанской и португальской кухни. Обычно это ароматные ингредиенты, нарезанные мелкими кусочками, обжаренные или тушеные в растительном масле. Рецепт софрито от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво хорошо подойдет к вашему любимому сыру, рыбе или утке. Берите клубнику и скорее готовить вместе с профессионалом!

Ингредиенты:

Лук красный — 50 г

Фенхель — 70 г

Клубника — 300 г

Черный перец — 7 г

Оливковое масло — 70 г

Моцарелла — 125 г

Сливки 30% — 35 г

Способ приготовления:

Моцареллу нарезаем соломкой. Сливки нагреваем до 60 градусов, добавляем моцареллу и убираем на час отдыхать. Красный лук и фенхель нарезаем мелкими кубиками и обжариваем в большом количестве оливкового масла. Добавляем семена подсолнечника. Когда овощи поджарились добавляем помятую руками клубнику, соль и черный перец. Тушим 5 минут на среднем огне. На тарелку выливаем наш софрито, сверху добавляем страчателлу, соль и перец, украшаем зеленью фенхеля.

Приятного аппетита!

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