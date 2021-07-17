Софріто — це найкраща літня закуска іспанської та португальської кухні. Зазвичай це ароматні інгредієнти, нарізані дрібними шматочками, обсмажені або тушковані в рослинній олії. Рецепт софріто від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво добре підійде до вашого улюбленого сиру, риби або качки. Беріть полуницю та мерщій готувати разом із професіоналом!

Інгредієнти:

Цибуля червона — 50 г

Фенхель — 70 г

Полуниця — 300 г

Чорний перець — 7 г

Оливкова олія — 70 г

Моцарела — 125 г

Вершки 30% — 35 г

Спосіб приготування:

Моцареллу нарізаємо соломкою. Вершки нагріваємо до 60 градусів, додаємо моцарелу і прибираємо на годину відпочивати. Червону цибулю і фенхель нарізаємо дрібними кубиками і обсмажуємо в великій кількості оливкової олії. Додаємо насіння соняшнику. Коли овочі підсмажилися додаємо м’яту руками полуницю, сіль і чорний перець. Тушкуємо 5 хвилин на середньому вогні. На тарілку виливаємо наш софріто, зверху додаємо страчателлу, сіль і перець, прикрашаємо зеленню фенхеля.

Смачного!

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