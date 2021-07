Софріто — це найкраща літня закуска іспанської та португальської кухні. Зазвичай це ароматні інгредієнти, нарізані дрібними шматочками, обсмажені або тушковані в рослинній олії. Рецепт софріто від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво добре підійде до вашого улюбленого сиру, риби або качки. Беріть полуницю та мерщій готувати разом із професіоналом!

Смачного!

