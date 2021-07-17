Софріто: рецепт закуски від Ектора Хіменеса-Браво
17.07.2021
Софріто — це найкраща літня закуска іспанської та португальської кухні. Зазвичай це ароматні інгредієнти, нарізані дрібними шматочками, обсмажені або тушковані в рослинній олії. Рецепт софріто від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво добре підійде до вашого улюбленого сиру, риби або качки. Беріть полуницю та мерщій готувати разом із професіоналом!
Інгредієнти:
- Цибуля червона — 50 г
- Фенхель — 70 г
- Полуниця — 300 г
- Чорний перець — 7 г
- Оливкова олія — 70 г
- Моцарела — 125 г
- Вершки 30% — 35 г
Спосіб приготування:
- Моцареллу нарізаємо соломкою. Вершки нагріваємо до 60 градусів, додаємо моцарелу і прибираємо на годину відпочивати.
- Червону цибулю і фенхель нарізаємо дрібними кубиками і обсмажуємо в великій кількості оливкової олії.
- Додаємо насіння соняшнику.
- Коли овочі підсмажилися додаємо м’яту руками полуницю, сіль і чорний перець.
- Тушкуємо 5 хвилин на середньому вогні.
- На тарілку виливаємо наш софріто, зверху додаємо страчателлу, сіль і перець, прикрашаємо зеленню фенхеля.
Смачного!
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+