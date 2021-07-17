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Софріто: рецепт закуски від Ектора Хіменеса-Браво

17.07.2021

Софріто — це найкраща літня закуска іспанської та португальської кухні. Зазвичай це ароматні інгредієнти, нарізані дрібними шматочками, обсмажені або тушковані в рослинній олії. Рецепт софріто від судді шоу «МастерШеф»  Ектора Хіменеса-Браво добре підійде до вашого улюбленого сиру, риби або качки. Беріть полуницю та мерщій готувати разом із професіоналом!

Інгредієнти:

  • Цибуля червона — 50 г
  • Фенхель — 70 г
  • Полуниця — 300 г
  • Чорний перець — 7 г
  • Оливкова олія — 70 г
  • Моцарела — 125 г
  • Вершки 30% — 35 г 

Спосіб приготування:

  1. Моцареллу нарізаємо соломкою. Вершки нагріваємо до 60 градусів, додаємо моцарелу і прибираємо на годину відпочивати.
  2. Червону цибулю і фенхель нарізаємо дрібними кубиками і обсмажуємо в великій кількості оливкової олії.
  3. Додаємо насіння соняшнику.
  4. Коли овочі підсмажилися додаємо м’яту руками полуницю, сіль і чорний перець.
  5. Тушкуємо 5 хвилин на середньому вогні.
  6. На тарілку виливаємо наш софріто, зверху додаємо страчателлу, сіль і перець, прикрашаємо зеленню фенхеля.

Смачного!

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