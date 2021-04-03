Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 9. Часть 3 от 03.04.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск часть 3 от 3 апреля 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 9 (эфир от 03.04.2021) на сайте СТБ
Смотрите также
Выпуск 8 |Часть 1 |27.03.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 8. Часть 1 от 27.03.2021...
Выпуск 8 |Часть 2 |27.03.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 8. Часть 2 от 27.03.2021...
Выпуск 8 |Часть 3 |27.03.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 8. Часть 3 от 27.03.2021...
Выпуск 7 |Часть 1 |20.03.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 7. Часть 1 от 20.03.2021...
Выпуск 7 |Часть 2 |20.03.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 7. Часть 2 от 20.03.2021...
Выпуск 7 |Часть 3 |20.03.2021| Мастер Шеф. Профессионалы-3
Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Выпуск 7. Часть 3 от 20.03.2021...
Выпуск 9 | 03.04.2021 | Мастер Шеф. Профессионалы-3

В битве черных в 9 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы-3 участники снова столкнутся с жесточайшими ограничениями. Каждому из поваров выдадут по «карантинному» набору продуктов. Перед локдауном в Украине чаще всего покупают гречку, замороженный хек, картошку, тушенку, сахар и другие бюджетные продукты, которые могут долго храниться. Из такого сурового набора трудно приготовить что-то изысканное, так что черным фартукам придется постараться! Кто не сможет приготовить десерт из такого скудного набора ингредиентов? А кто покажет разнообразие техник и умений, которое удивит не только судей, но и соперников? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить