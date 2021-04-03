В битве черных в 9 выпуске проекта Мастер Шеф Профессионалы-3 участники снова столкнутся с жесточайшими ограничениями. Каждому из поваров выдадут по «карантинному» набору продуктов. Перед локдауном в Украине чаще всего покупают гречку, замороженный хек, картошку, тушенку, сахар и другие бюджетные продукты, которые могут долго храниться. Из такого сурового набора трудно приготовить что-то изысканное, так что черным фартукам придется постараться! Кто не сможет приготовить десерт из такого скудного набора ингредиентов? А кто покажет разнообразие техник и умений, которое удивит не только судей, но и соперников? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск онлайн.

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 9 выпуск от 03.04.2021