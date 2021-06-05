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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Финал. Выпуск 18. Часть 1 от 05.06.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Финал - 18 выпуск часть 1 от 05 июня 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 18 (эфир от 05.06.2021) на сайте СТБ
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В финале Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск участников на кухне ждут их самые сокровенные страхи! Желтый холодильник с остатками вчерашних продуктов, счетчик на электричество из конкурса с обедом для Греты Тумберг и карта мира с маршрутом Эктора. Да, это именно те конкурсы, с которыми у них было больше всего проблем!

Что будет под ящиком Коли Люлько, из-за чего он едва не схватится за сердце? Узнайте прямо сейчас!

А пока пятерка финалистов будет бороться со своими страхами, на балконе разгорится скандал между участниками, которые выбыли раньше. Какой коварный план придумал Коля Мигаль? Смотрите в кулинарном шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021!

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