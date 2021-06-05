В финале Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск участников на кухне ждут их самые сокровенные страхи! Желтый холодильник с остатками вчерашних продуктов, счетчик на электричество из конкурса с обедом для Греты Тумберг и карта мира с маршрутом Эктора. Да, это именно те конкурсы, с которыми у них было больше всего проблем!

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А пока пятерка финалистов будет бороться со своими страхами, на балконе разгорится скандал между участниками, которые выбыли раньше. Какой коварный план придумал Коля Мигаль? Смотрите в кулинарном шоу Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск часть 2 от 05.06.2021