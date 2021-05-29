Смотрите 17 выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон и узнайте, кто папочка на кухне! Мастера кулинарии сойдутся в битве сезонов – одном из самых ожидаемых конкурсов проекта. Самые сильные участники 2 сезона – против участников нынешнего. Не пропустите исторический момент!

Специально для этого испытания пригласили рестораторов, которые будут оценивать умения соперников. Яков Лившиц, Екатерина Авдеева и Максим Храмов знают толк в ресторанном бизнесе, так что их не удивишь чем-нибудь простым и привычным. Всем придется выложиться на полную. В этом конкурсе вы увидите богатство вкусов и техник, необычные сочетания и смелые эксперименты. Не пропустите самое интересное – смотрите Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск от 29.05.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск от 29.05.2021

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 17 выпуск часть 3 от 29.05.2021