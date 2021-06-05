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Video: Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Финал. Выпуск 18. Часть 3 от 05.06.2021

Смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон. Финал - 18 выпуск часть 3 от 05 июня 2021. Новый выпуск Мастер Шеф Профессионалы 3 выпуск 18 (эфир от 05.06.2021) на сайте СТБ
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Настало время огласить победителя в 18 выпуске Мастер Шеф Профессоналы 3 сезон! Это волнующий момент и для участников, и для их близких. Каждый из финалистов постарался подготовиться к важному моменту, но в последний момент всегда что-то идет не так. Кто сделал идеальный визуал, но не доработал по вкусу? Почему судьям не понравилось сочетание груши и шоколада? Узнайте прямо сейчас, какие ошибки обнаружатся у финалистов уже во время дегустации!

Однако будут и позитивные моменты. Кому Эктор Хименес-Браво скажет лаконичное, но такое сладкое для ушей «вау»?  Узнайте прямо сейчас, кто стал победителем кулинарного проекта – смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021

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