Настало время огласить победителя в 18 выпуске Мастер Шеф Профессоналы 3 сезон! Это волнующий момент и для участников, и для их близких. Каждый из финалистов постарался подготовиться к важному моменту, но в последний момент всегда что-то идет не так. Кто сделал идеальный визуал, но не доработал по вкусу? Почему судьям не понравилось сочетание груши и шоколада? Узнайте прямо сейчас, какие ошибки обнаружатся у финалистов уже во время дегустации!

Однако будут и позитивные моменты. Кому Эктор Хименес-Браво скажет лаконичное, но такое сладкое для ушей «вау»? Узнайте прямо сейчас, кто стал победителем кулинарного проекта – смотрите финал Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021!

Смотреть онлайн Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 18 выпуск от 05.06.2021