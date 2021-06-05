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Video: Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Фінал. Випуск 18. Частина 3 від 05.06.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон. Фінал - 18 випуск частина 3 від 05 червня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Професіонали 3 випуск 18 (эфир от 05.06.2021) на сайті СТБ
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Настав час оголосити переможця 18 випуску Мастер Шеф Профессонали 3 сезон! Це хвилюючий момент і для учасників, і для їхніх близьких. Кожен з фіналістів постарався підготуватися до важливого моменту, але в останній момент завжди щось йде не так. Хто зробив ідеальний візуал, але не допрацював по смаку? Чому суддям не сподобалося поєднання груші і шоколаду? Дізнайтеся просто зараз, які помилки будуть виявлені у фіналістів вже під час дегустації!

Однак будуть і позитивні моменти. Кому Ектор Хіменес-Браво скаже лаконічне, але таке солодке для вух «вау»? Дізнайтеся просто зараз, хто став переможцем кулінарного проєкту – дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021

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