Настав час оголосити переможця 18 випуску Мастер Шеф Профессонали 3 сезон! Це хвилюючий момент і для учасників, і для їхніх близьких. Кожен з фіналістів постарався підготуватися до важливого моменту, але в останній момент завжди щось йде не так. Хто зробив ідеальний візуал, але не допрацював по смаку? Чому суддям не сподобалося поєднання груші і шоколаду? Дізнайтеся просто зараз, які помилки будуть виявлені у фіналістів вже під час дегустації!

Однак будуть і позитивні моменти. Кому Ектор Хіменес-Браво скаже лаконічне, але таке солодке для вух «вау»? Дізнайтеся просто зараз, хто став переможцем кулінарного проєкту – дивіться фінал Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021