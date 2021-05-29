У першому випробуванні Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск учасники розділяться на три команди. Синім, червоним і жовтим виділять по холодильнику, вміст якого і вирішить їхню подальшу долю.

Завдання учасників в 17 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 – приготувати якомога більше страв з того, що є в холодильнику, не беручи додаткові продукти з комори. Сьогодні кулінарам доведеться придумувати свої шедеври з вареників і замороженої піци, вінегрету, шуби та олів'є. Чи можна перетворити це все в нові страви, абсолютно не схожі на залишки вчорашнього бенкету? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск онлайн.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск від 29.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск частина 2 від 29.05.2021