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Випуск 17 | 29.05.2021 | Мастер Шеф. Професіонали-3

У 17 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 вас чекає найскладніший і довгоочікуваний конкурс – битва сезонів! Але спочатку кулінарам доведеться показати, чи можуть вони приготувати шедевр з чого завгодно.

Чи бувало у вас таке, що готуєте з того, що залишилося в холодильнику? У хід йдуть всі продукти, залишки вчорашніх страв і щіпка фантазії. У першому випробуванні 17 випуску Мастер Шеф Професіонали 3 учасників поставлять саме в такі умови. Кожна команда буде готувати з того, що знайде в холодильниках.

А ось вже в другому конкурсі учасники 2-го сезону зійдуться з учасниками 3-го в гарячій битві. Хочете дізнатися, хто переміг? Дивіться онлайн в кулінарному шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск від 29.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 16 випуск від 22.05.2021

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