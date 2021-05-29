Дивіться 17 випуск Мастер Шеф Професіонали 3 сезон і дізнайтеся, хто татко на кухні! Майстри кулінарії зійдуться в битві сезонів – одному з найбільш очікуваних конкурсів проєкту. Найсильніші учасники 2 сезону – проти учасників нинішнього. Не пропустіть історичний момент!

Спеціально для цього випробування запросили рестораторів, які будуть оцінювати вміння суперників. Яків Лівшиць, Катерина Авдєєва і Максим Храмов знають толк у ресторанному бізнесі, тому їх не здивуєш чимось простим і звичним. Всім доведеться викластися на повну. У цьому конкурсі ви побачите багатство смаків і технік, незвичайні поєднання і сміливі експерименти. Не пропустіть найцікавіше – дивіться Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск від 29.05.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск від 29.05.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 17 випуск частина 3 від 29.05.2021