Настав час суперфіналу в шоу Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск! Троє найсильніших учасників, дві з половиною години і повна свобода дій. Судді оділи парадні костюми, група підтримки прийшла в своїх кращих нарядах. Кожен вболіває за свого кандидата. Хто ж стане переможцем? Дізнайтеся просто зараз!

Кожен із учасників показав себе гідно, але тільки фінал Мастер Шеф Професіонали покаже, хто з них, незважаючи на величезний стрес, зможе показати найвищий рівень майстерності. Витончена подача, різноманітні техніки і незвичайні поєднання – в хід підуть всі знання, набуті учасниками на проєкті. Вони покажуть історію свого шляху в кулінарному форматі. Це справжня поезія! Дивіться онлайн в фіналі Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск від 05.06.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 18 випуск частина 3 від 05.06.2021